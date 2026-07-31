Dos fiscalías investigan ya la supresión de la 'paga semanal' a menores extranjeros por parte de Vox: "Es sumamente grave"

La decisión de la supresión de la 'paga semanal' a menores extranjeros en Aragón por parte de Vox sigue sumando causas contra ella. Dos fiscalías especializadas se han interesado en la medida y han abierto una investigación para la solicitud de información.

Según ha detallado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, se trata de una Fiscalía de Menores y otra en Delitos de Odio.

"Ambos temas son especialmente graves y lo que se está poniendo en cuestión es al Gobierno de Aragón", ha indicado. Así, ha incidido que la responsabilidad última es del presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya que es "responsable de cualquier acción de sus consejeros".

A lo que le ha reprochado que haya salido en defensa de esta medida tomada por el vicepresidente y líder de la consejería de Desregulación y Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco.

Esta medida retira la 'paga' de 17 euros semanales a los menores y como ha adelantado en una entrevista a EL ESPAÑOL Nolasco se ha aplicado de forma inmediata en los centros de Peralta de la Sal, Torrero y Movera con efecto inmediato por su conflictividad.

"Es una discriminación por motivo de país de origen y color de piel. La propia Constitución Española señala que todos somos iguales y el Gobierno de Aragón se lo está llevando por delante por menores extranjeros", ha criticado Beltrán.

Así, ha recordado que la tutela de estos menores la tiene el Gobierno de Aragón y "tiene que velar por su bienestar y por su adecuación en la vida adulta".

El delegado en Aragón ha defendido la percepción de este dinero ya que "no es un elemento caprichoso": "Es una preparación en la vida adulta como hemos hecho cualquier padre con sus hijos cuando les hemos ido dando paga semanal", ha reiterado.

Por lo que ha concluido reiterando que es "sumamente grave" que dos fiscalías se estén interesando por el asunto.

A estas dos nuevas ramas de investigación se suman la ya anunciada por la ministra de Juventud, Sira Rego, que anunció que iba a llevar ante la Fiscalía esta decisión. Además de la apertura de un expediente de oficio por parte de la Justicia de Aragón y el PSOE que presentó ante la misma institución una solicitud de investigación de los mismos hechos.