Un incendio forestal obliga a desalojar Nachá (Huesca) y activa el nivel 1 del Plan de Emergencia de Protección Civil

Nuevo incendio forestal en Aragón. Un fuego declarado este jueves en Nachá, un núcleo perteneciente al municipio de Baélls, en La Litera (Huesca), ha obligado a activar el nivel 1 de la Situación Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) y a ordenar el desalojo preventivo de la población, en la que hay censadas una veintena de personas.

Las llamas han comenzado a las 15.30. Durante la tarde han trabajado en las labores de extinción tres helicópteros, un helicóptero de coordinación, tres brigadas helitransportadas, dos brigadas terrestres y dos autobombas.

No obstante, el rápido despliegue ha permitido que los trabajos evolucionen "muy favorablemente". Tanto que los medios se irán desactivando en las próximas horas.

De hecho, poco antes de las 19.00 se ha dado por estabilizado y esta noche se quedarán trabajando dos brigadas terrestres del Infoar con dos autobombas y un Agente para la Protección de la Naturaleza.

Mientras tanto, el resto de grandes incendios forestales que permanecen activos o bajo vigilancia en Aragón continúan evolucionando de forma favorable, aunque varios de ellos mantienen dispositivos de control durante la noche para evitar reproducciones.

El de Plan, declarado el pasado día 17, continúa activo, aunque sin avance del perímetro. Los trabajos de extinción siguen progresando, según el Gobierno de Aragón, y la superficie afectada se mantiene de forma provisional entre las 80 y las 90 hectáreas.

Aquí, la principal complicación sigue siendo la altura y la complicadísima orografía, que ha hecho que más de diez días después se tenga que seguir actuando sobre el terreno.

Durante la noche permanecerá un Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) realizando labores de vigilancia.

En Ejulve, el fuego está ya controlado tras calcinar provisionalmente unas 3.000 hectáreas. Por ello, el operativo se reduce esta noche a la vigilancia de un APN para supervisar la evolución del terreno.

También continúa controlado el incendio de Orés, el mayor registrado este verano en Aragón, con una superficie provisional afectada de 15.400 hectáreas.

Durante la madrugada permanecerán desplegados una brigada terrestre, una autobomba y un APN para consolidar el perímetro y detectar cualquier posible reactivación.

Por su parte, el incendio de La Cerollera, controlado desde el 28 de julio tras afectar a unas 82 hectáreas, mantiene igualmente vigilancia preventiva mediante un APN.

Fuera de Aragón, el operativo INFOAR también mantiene colaboración en el incendio de Vall d'Uixó, en la provincia de Castellón. Para la noche permanecerán desplazados dos retenes, una autobomba y un APN en apoyo a las labores de extinción.