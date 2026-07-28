Zaragoza será sede de la Agencia Estatal de Salud Pública: se ubicará en el histórico Pabellón de Aragón de la Expo

El pabellón tiene forma de cesta de mimbre. E. E. E. E.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes a Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública.

La decisión, ha explicado en su balance del curso político, forma parte del proceso de "desconcentración" de agencias para acercar el Estado a "todos y cada uno de los territorios de nuestro país".

Este es un nuevo ejemplo de lo que significa apostar por la cohesión territorial. "Enhorabuena a los zaragozanos y zaragozanas y al conjunto del país. Es evidente, y lo digo por experiencia, que falta hace tener una Agencia Estatal de Salud Pública que nos permita tener todos los recursos que no tuvimos durante los primeros meses aciagos de la covid-19 para poder comprender y responder de manera mucho más eficaz a pandemias como la que sufrimos hace seis años", ha dicho Sánchez.

La Agencia dará una segunda vida al histórico Pabellón de Aragón de la Expo, ahora en desuso.

Para devolverlo a la vida se tendrán que invertir alrededor de 17 millones de euros.

A la hora de presentar la candidatura, desde el Gobierno autonómico se ofreció la cesión provisional de oficinas en la misma zona Expo mientras se acometen las obras, ya que los pliegos valoran favorablemente que las instalaciones estén disponibles para ser ocupadas desde el inicio de su puesta en funcionamiento.

Este pabellón, con un valor patrimonial de 33 millones de euros, dispone de 7.000 metros cuadrados, casi el doble de lo exigido.

Se prevé que el espacio esté conformado por unos 300 empleados a medio plazo, con despachos, salas de reuniones y videoconferencias (capacidad de entre 10–60 personas), salón de actos (para más de 300), salas de prensa y formación, archivo, almacén y servidores.

Los antecedentes

Aragón, que también peleó por la Agencia Espacial con Teruel, apostó desde el inicio por Zaragoza para esta candidatura, al considerar que la ciudad reúne “condiciones óptimas” para acoger esta sede.

Desde el Gobierno de Aragón se mostraron convencidos desde el primer momento de que Zaragoza contaba con todos los requisitos planteados.

Entre ellos, conexiones con los principales aeropuertos internacionales de España, una amplia capacidad hotelera, un ecosistema sanitario consolidado y el respaldo de las principales instituciones regionales y locales.