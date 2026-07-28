Aragón sube un 14% el precio del módulo de las VPO y aumenta las ayudas para acceder a la compra de vivienda

El Gobierno de Aragón ha actualizado el precio del módulo de vivienda protegida con un incremento del precio de un 14%. Así lo ha anunciado este martes el consejero de Vivienda, Octavio López, en rueda de prensa.

Esta subida supone que el módulo que se situaba en 1.845,94 euros llegue a 2.104,37 euros. A pesar de este incremento, el precio del módulo en Aragón "seguirá estando por debajo de la media nacional" con 45,61 euros menos.

El consejero de Vivienda ha incidido en que se trata de una decisión "necesaria y recomendada" y que "no persigue otra cosa que incrementar la oferta de VPA" y que "quien busque una VPA tenga más donde elegir, no se tope con la ausencia de oferta de este tipo de vivienda".

Por lo que el incremento tiene el objetivo final de facilitar que se construyan 1.000 VPA al año para "dar respuesta" a la problemática de vivienda y que los promotores se animen y consigan "rentabilidad" ante el aumento del precio de los materiales y de la dificultad de conseguir mano de obra.

"Los promotores pueden ganar mucho dinero en la vivienda libre, lo hacemos para que se aproximen a la vivienda protegida", ha señalado.

De este mismo modo, el consejero ha incidido que mediante la Ley de Vivienda, que aún está por aprobarse, "no se va a permitir la descatalogación de la VPO para que nadie especule con las ayudas públicas".

Aumento de las ayudas

Si bien se va a producir esta subida del 14%, el consejero ha anunciado que "se verá amortiguada" con la extensión de las ayudas a los compradores de VPA.

De esta forma, el fondo presupuestario de las ayudas de 'Compra tu vivienda' aumenta de 1,5 millones a los 4 millones de forma anual. Con esto se busca que las ayudas lleguen a "todos los compradores", con especial énfasis, en los jóvenes compradores para que puedan emanciparse de casa de sus padres.

Las ayudas tendrán una cuantía de 1.500-2.000 euros para los gastos de gestión básica para la adquisición de esa vivienda. Después habrá una asignación variable de entre 5.000-18.000 euros proporcional al IPREM de los compradores.

Además, se impulsarán medidas complementarias de carácter financiero y fiscal para facilitar el acceso a la propiedad, como un aval añadido del 15% sobre el 80% que conceden las entidades financieras.

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