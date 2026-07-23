Vox lleva a la Fiscalía una nueva agresión de un menor extranjero a una trabajadora social en Zaragoza

Vox ha presentado una nueva denuncia ante la Fiscalía por una "nueva agresión provocada por un supuesto mena magrebí contra una educadora".

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha expresado su total condena ante la nueva agresión y los servicios del departamento de Bienestar Social y Familia se encuentran a disposición de la educadora, quien ha sufrido contusiones en múltiples localizaciones.

Según señalan desde el Gobierno de Aragón, los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de junio por la tarde en Casa Río Huerva en Zaragoza. El mena se encontraba sentado en el sofá y profiriendo insultos contra las educadoras, quienes le emplazaron a reducir el volumen de la televisión, dado que excedía el límite establecido por las normas de las instalaciones.

Ante la negativa del supuesto menor a disminuir el volumen de la televisión, una de las educadoras optó por realizar dicha tarea.

En aquel momento, desde la consejería indican que el "supuesto mena" se incorporó bruscamente y, sin que hubiera palabra alguna, la empujó violentamente haciéndola caer contra la mesa del salón.

Todo ello mientras profería insultos –en árabe- contra ella como “puta”, “puta educadora” y “gilipollas”, y a su vez mantenía una actitud intimidatoria con la mirada fijada en la educadora.

El supuesto menor continuó propinando patadas al mobiliario y a distintos objetos que encontraba a su paso.

Así, como indica el Gobierno de Aragón los servicios de Casa Río Huerva detectaron en este supuesto mena signos compatibles con un posible consumo de cannabis, como “ojos enrojecidos, párpados caídos y un importante estado de somnolencia”.

Asimismo, durante la noche del 23 de junio, en el momento de la cena, volvió a insultar a otra educadora en términos similares a los anteriores, hasta el punto de que se acercó físicamente a una profesional y fue necesaria la intervención de otro educador para contener la situación.

Durante la noche, el interno se marchó del centro a fumar fuera del horario establecido para ello, pese a las indicaciones verbales del equipo educativo que fueron ignoradas reiteradamente.

La educadora que fue empujada violentamente contra la mesa del salón también ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por estos hechos. Ha sufrido contusiones en múltiples localizaciones.

El vicepresidente Nolasco ha añadido que “los informes sobre este mena ponen de manifiesto una conducta persistente de grave desobediencia a las normas”, que va acompañada de “una agresión física a una profesional, amenazas e insultos reiterados al equipo educativo, especialmente contra las mujeres” y “una actitud constante de oposición a la intervención educativa así como un posible consumo de sustancias estupefacientes”.

Por todo ello, Nolasco ha incidido en que “el Gobierno de Aragón reforzará la seguridad en todos los centros de menas mediante seguridad privada”.

“El Gobierno de Sánchez nos obliga a acoger forzosamente supuestos menores de los que no conocemos su edad real ni sus certificados de penales. Esto da como resultado una inseguridad que sufren especialmente las mujeres educadoras, quienes cuentan con todo nuestro apoyo desde el Gobierno de Aragón para evitar que los menas violentos campen a sus anchas”, ha concluido.