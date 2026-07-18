Aragón espera perimetrar mañana el incendio de Orés tras quemar 16.000 hectáreas: "La amenaza a los pueblos se diluye"

Tras días de incansable lucha contra las llamas empiezan a llegar buenas noticias del incendio de Orés. Hasta el momento ha arrasado cerca de 16.000 hectáreas en un perímetro de 80 kilómetros, pero el fuego “no avanza” y, por primera vez, el Gobierno de Aragón asegura ser optimista.

Por ahora está “controlado”. No se puede decir que esté perimetrado, pero si la noche acompaña podría llegar a estarlo a lo largo de mañana. “Desde luego, la situación es más positiva que ayer”, reconocía el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho.

Con todo, avisa de que los momentos difíciles “no han acabado”.

En el flanco derecho, los sectores 2 y 4 están enfriados y permanecen estables. En el 6, el más próximo a Luesia, hay pequeñas reproducciones que se están atacando con medios aéreos y terrestres, pero en principio no plantean una gran dificultad.

Más preocupa el flanco izquierdo. Por la noche avanzó una lengua de fuego que se aproximó a Malpica de Arba sin llegar a afectar al casco urbano. Es ese el punto que más inquieta de cara a las próximas horas: los sectores 1 y 3.

Las temperaturas se han mantenido ligeramente por debajo de las de este viernes. Más problemático ha sido el viento, que ha rolado en todas las direcciones. A partir de las 22.00 entrará de componente norte, pero hasta hace bien poco llegaba en dirección sur.

Esto hace que el operativo siga siendo especialmente cauto. Sobre todo, por las dificultades que entrañan estos continuos cambios de viento para la extinción.

Ha de tenerse en cuenta que, por el momento, sigue habiendo reproducciones en toda la parte interior. “El fuego sigue activo. Hay zonas donde todavía hay combustible y pueden producirse conatos”, aclaraba el consejero.

Donde no hay cambios es en el número de carreteras cortadas (ocho) y en las poblaciones evacuadas y preavisadas, aunque sí se ha podido restablecer al 100% la telefonía. En todo caso, el esperanzador avance de los trabajos hace que se “diluya” la amenaza a las localidades que habían sido puestas en prealerta.

La coordinación y la lucha inagotable de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los medios autonómicos, provinciales, locales y los procedentes de otras comunidades como La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana consiguió salvar Uncastillo y Luesia. También se ha salvaguardado la sierra de Santo Domingo, de un alto valor ecológico.

La mejor noticia es que no hay nuevas lenguas que abran más frentes. Sin embargo, hasta que la seguridad no esté garantizada al 100% no se permitirá el regreso de los alrededor de 1.000 desalojados.

Lo que sí se harán serán convoyes como los de las últimas horas para que al menos parte de los afectados puedan recoger enseres personales en sus hogares, acompañados por responsables del operativo.

“Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Los núcleos están asegurados. Con esfuerzo y optimismo vamos a sacar esto adelante”, remarcaba Biendicho.

Horas decisivas

En las próximas horas se va a seguir trabajando en los sectores 1, 3, 5 y 6 con los mismos medios terrestres y aéreos.

Así lo ha confirmado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, al término del Cecopi de este sábado por la tarde.

Pese a mostrarse menos optimista que Biendicho, ha asegurado que se va a hacer un esfuerzo importante durante los próximos dos días para intentar estabilizar el fuego en el menor tiempo posible.

Sobre la situación de los evacuados en el polideportivo de Ejea de los Caballeros, ha avanzado que el Gobierno de Aragón ha buscado camas en el hotel Pedro I de Huesca, en Sádaba y en otros puntos de la capital de las Cinco Villas para garantizar que pueden dormir con una mayor comodidad.

"Lógicamente, los municipios que están dentro del perímetro tardarán días en volver a entrar. Hasta que no esté 100% extinguido no vamos a permitirlo, ya que hay muchas zonas sin quemar que pueden resultar peligrosas", razonaba.

La reunión también ha permitido actualizar la situación sobre el resto de incendios. El de Jánovas está "bastante estabilizado" y en el de Plan se sigue echando agua con medios aéreos.

"Evoluciona bastante bien, pero tenemos el problema de que está en una zona muy escarpada. Cuando se queman los árboles caen rescoldos y producen problemas abajo", agregaba.