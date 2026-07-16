Momentos "críticos" y "de angustia" por el incendio de Asín y Orés: "El fuego ha cortado todos los accesos"

Alfonso Roy, jefe de intervención de los bomberos de la Diputación de Zaragoza, con el incendio de Orés de fondo. DPZ

Los efectivos que están luchando contra el gran incendio forestal declarado en Orés, que ha calcinado ya más de 4.500 hectáreas, han vivido momentos "críticos" esta pasada madrugada por el avance de las llamas.

Alfonso Roy, jefe de intervención de los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), cuenta que, aunque en un principio se les pidió trabajar en las labores de extinción, el rápido avance del fuego obligó a cambiar de planes para proteger dos poblaciones: Orés y Asín.

En la primera se vivieron minutos verdaderamente complicados, ya que el fuego cortó todos los accesos, tanto de entrada como de salida.

"Por suerte, los compañeros pudieron buscar un sitio seguro y seguir trabajando", cuenta Roy.

En Asín, los momentos fueron, directamente, de "angustia".

"Estábamos posicionados arriba para proteger el pueblo, pero también ha habido un cambio de viento, un giro brusco del fuego que ha venido hacia el pueblo, ha saltado la carretera y nos ha cortado los accesos de salida y entrada", añade.

El resultado ha sido la evacuación de la localidad, una de las más castigadas por las llamas.

A estas horas, la DPZ mantiene dotaciones revisando el casco urbano de Asín para ver el alcance de las afecciones.

También trabajan en Luesia, hasta donde se han desplazado para proteger el núcleo urbano en caso de que llegase el frente de fuego.

Aragón asume que "va a costar controlar" el incendio y que pasarán "días y días" hasta que esté completamente extinguido.

La Comunidad sigue en situación 2 nivel 2 con la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegada y esta tarde volverá a reunir al Cecopi.

Si algo preocupa ahora es la evolución del tiempo.

A partir de las 11.00, la situación se complica con la llegada de viento fuerte del sur, que luego virará al sureste, con rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

"Eso va a perjudicar seriamente la extinción del incendio. Y a partir de esta noche, entrará desde el norte, cambiando completamente hacia dónde van las llamas", lamentaba el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, esta mañana.