El incendio de Orés (Zaragoza) avanza sin control: alcanza las 6.000 hectáreas y mantiene fuera de sus casas a 700 vecinos

El incendio de Orés sigue avanzando sin control pese a los esfuerzos de 400 medios terrestres de media España y el apoyo de 19 medios aéreos.

Las llamas han arrasado ya cerca de 6.000 hectáreas y mantienen fuera de sus casas a 700 vecinos de las Cinco Villas.

Es, con creces, el peor incendio del verano en Aragón, y hasta mañana viernes, como pronto, no se podrá dar por perimetrado.

El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, ha ofrecido esta tarde la última actualización tras las horas críticas vividas esta mañana con el desalojo de los vecinos de Uncastillo.

Parte de los evacuados han terminado en casas de familiares y amigos, aunque alrededor de un centenar han sido alojados de forma provisional en el Casino de Ejea de los Caballeros.

"La verdad es que son situaciones tremendamente duras desde el punto de vista humano y social", admitía.

El operativo, al detalle

Aragón sigue estando en situación operativa 2 nivel 2. Hasta las 11.00 se ha podido trabajar "con mucha eficacia" en los sectores 2 y 4 -el flanco derecho-, y el flanco izquierdo (sectores 1 y 3). Pero a partir de esa hora, el viento lo ha complicado todo.

La cabeza, en el sector 5, amenazaba cada vez más a Uncastillo, de ahí que se haya optado por la evacuación.

Los trabajos se han centrado entonces en establecer líneas de defensa en torno al perímetro de la localidad. "Tenemos dos brigadas de la Unidad Militar de Emergencias y hay una tercera brigada en camino. Además, hay bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza para asegurar la población", decía esta tarde el titular de Medio Ambiente.

La previsión es que en las próximas horas siga habiendo unas temperaturas muy elevadas, viento de sur y de suroeste y una "muy escasa humedad".

Es lo que mantiene alerta al operativo, aunque se confía en que la noche el viento vuelva en dirección inversa -norte-noreste- y empuje el fuego hacia zonas ya aseguradas.

Esto ayudaría a que mañana pudiera hacerse un trabajo de planchado con medios aéreos de cara a perimetrar el incendio.

La única nota positiva es que no hay daños personales, que de momento no hay más localidades en riesgo y que los daños materiales se limitan a diez viviendas en Asín, una de ellas gravemente castigada por las llamas.

"Son unos daños mínimos para todo el riesgo que se ha corrido", reconocía Biendicho.

Además, se mantienen cortadas tres carreteras y una línea de media tensión por seguridad.

La situación es ligeramente mejor a la de ayer, pero como ha dicho el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, esta mañana, para dar por extinguido el incendio harán falta "días y días".

"No hay previsto un convoy"

El director de extinción del incendio, Alberto Mir, ha confirmado que los desalojados van a permanecer así en las próximas horas y que no hay previsto ningún convoy para que puedan recoger enseres personales.

"No queremos correr ese riesgo", sentenciaba.