El incendio forestal de Peñarroya baja a nivel 0, pero se mantiene prohibido el acceso al perímetro

Reunión del CECOP, este miércoles en la Sala de Crisis del 112 DGA

El incendio forestal de Peñarroya ha bajado este miércoles a nivel 0, una decisión adoptada por el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) a propuesta de la dirección de extinción.

La medida permite que los vecinos de las masías y los clientes de los establecimientos hoteleros situados fuera del perímetro del incendio puedan regresar, aunque el acceso a la zona afectada sigue restringido.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que la bajada de nivel "no supone una retirada de los medios de extinción, sino todo lo contrario", ya que las brigadas de INFOAR continuarán trabajando para localizar posibles rebrotes y puntos calientes.

"Hasta que el incendio no esté realmente finalizado, dentro del perímetro no se va a poder seguir entrando", ha señalado, insistiendo en que "lo más importante es preservar la vida de las personas".

La Guardia Civil mantiene además el dispositivo de seguridad, especialmente en la A-141, donde continúan las labores de carga de agua de las autobombas.

Nuevo incendio

Por otro lado, el consejero ha informado de un nuevo aviso de incendio en la zona de Sigüés, junto al pantano de Yesa.

En el operativo participan medios aéreos y terrestres del Gobierno de Aragón y de Navarra, además de bomberos de distintas administraciones.

Aunque se trata de una zona forestal complicada y existe el riesgo de que el fuego pueda superar un cortafuegos o alcanzar la N-240, Bermúdez de Castro ha asegurado que, "de momento, los medios están actuando bien".

Las autoridades han vuelto a hacer un llamamiento a la prudencia ante la alerta roja por altas temperaturas.

El consejero ha recordado que el calor extremo continuará la próxima semana y ha pedido "máxima precaución" para evitar nuevos incendios en un verano que ha calificado de "muy complicado".