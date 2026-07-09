Aragón registra seis muertes por calor en las primeras 48 horas de la segunda ola del verano y espera otros 5 días asfixiantes

La segunda ola de calor del verano está haciendo sudar a Aragón, y sus consecuencias empiezan a ser ya verdaderamente graves. Solo entre el lunes y el martes se han registrado seis muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunidad, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

La mayoría, cuatro, se produjeron este pasado martes, el peor día de todo el episodio. Había alerta roja, y localidades como Fraga alcanzaron unos sofocantes 43,4 grados.

Quinto no se quedó atrás y llegó a los 43,3, y Caspe anotó 43,2, situándose entre las temperaturas más altas de toda España.

En la primera semana de julio se contabilizaron tres fallecimientos por estas causas, pero desde el lunes, cuando el termómetro volvió a situarse por encima de los 40 grados, las cifras se han disparado.

En total son 9 los decesos vinculados a las altas temperaturas desde que comenzó julio; 364 si se mira el conjunto de España.

En junio, solo en Aragón perdieron la vida 45 personas. Lo peor llegó en las últimas semanas, ya que a estas alturas del mes, el registro del Carlos III no había registrado ninguna víctima mortal.

El problema es que ni las mínimas ni las máximas van a dar un respiro a la Comunidad en las próximas horas.

El resultado serán cinco días asfixiantes, con los riesgos para la salud que traen consigo este tipo de episodios, cada vez más frecuentes.

Este jueves podrían volver a alcanzarse los 42 grados en Zaragoza capital, mientras que del viernes al martes, las mínimas se situarán en el entorno de los 40.

Lo peor es que el termómetro no bajará de los 23-24 grados ni siquiera de madrugada. Puntos como Zaragoza irán de noche tropical en noche tropical.

Lo mismo sucederá en Huesca, donde las mínimas superarán los 22 todo lo que queda de semana, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Teruel, más allá de algún chaparrazo puntual como el de este jueves, seguirán viéndose valores de entre 34 y 39 grados. Aquí, la ventaja es que dormir será más fácil, con mínimas de 15 grados y una oscilación térmica de 22 entre el día y la noche.

Por más que puedan resultar chocantes, los 6 fallecidos en estas 48 horas críticas no son una excepción. En el mismo periodo de 2025, la estadística recoge otras 6 muertes atribuibles a las altas temperaturas, aunque en 2024 no hubo ninguna del 6 al 7 de julio.

Este 2026, Aragón lleva días acumulando alertas por temperaturas de impacto en la salud en alguna de sus 9 zonas. También concatena alerta roja tras alerta roja por riesgo de incendios forestales.

En el ámbito asistencial, hasta 68 atenciones en urgencias han tenido un diagnóstico principal relacionado con efectos del calor (golpes de calor e insolación, síncopes, calambres, agotamiento, fatiga, edema).

A ellas se suman otras 16 atenciones en las que este ha sido diagnóstico secundario, según los últimos datos oficiales del Departamento de Sanidad.

De todas ellas, 13 requirieron de ingreso hospitalario. Once se concentraron entre el 17 y el 28 de junio en hospitales de la provincia de Zaragoza, mientras que el resto se produjeron en el Hospital de Barbastro y en el Obispo Polanco de Teruel.

Las cifras no reflejan aún lo ocurrido en las últimas 48 horas, por lo que todo apunta a que la estadística seguirá incrementándose en estas próximas jornadas.

Los consejos

Ante esta segunda ola de calor, Sanidad recuerda la importancia de mantener las ventanas y persianas cerradas durante el día para proteger la vivienda del calor y aprovechar las horas nocturnas para ventilarla.

El principal consejo, no obstante, sigue siendo beber agua con frecuencia sin esperar a tener sed, evitar el alcohol, optar por comidas ligeras y frías, vestir ropa holgada y de colores claros y utilizar protección solar.

Además, se aconseja evitar el esfuerzo físico intenso en las horas centrales del día, planificar las actividades al aire libre a primera hora de la mañana o al atardecer y no dejar nunca a niños, personas mayores o animales en vehículos con las ventanas cerradas.