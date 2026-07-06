Muere Waka, uno de los linces ibéricos reintroducidos en Aragón: sufrió un fuerte golpe en la cabeza

Waka, uno de los ejemplares de lince ibérico reintroducidos en Aragón, ha fallecido.

Así lo han confirmado desde el Gobierno de Aragón, desde donde señalan que el cadáver del animal fue localizado en las inmediaciones de las vías del tren a su paso por el entorno de Puerto Venecia, en Zaragoza.

La localización fue posible gracias a la señal del emisor GPS que el ejemplar llevaba incorporado en el collar de seguimiento y que indicó la muerte del animal.

La necropsia, realizada este lunes en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca ha permitido comprobar que la muerte se debió a un fuerte golpe en la cabeza que provocó la rotura del cuello del animal, compatible con la acción de un tren, ya sea por impacto directo o como consecuencia de la onda de presión del aire desplazada por el convoy.

Waka, una hembra nacida en el centro de cría en cautividad de El Acebuche, en Doñana, llegó a Aragón el pasado 29 de abril junto al macho Worbi, procedente de Zarza de Granadilla (Cáceres).

Ambos fueron liberados el 27 de mayo y forman parte de la segunda pareja de linces incorporada al proyecto de reintroducción desarrollado en la cuenca del Huerva bajo la tutela de la Dirección General de Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón.

Del mismo modo, cabe destacar que los atropellos en infraestructuras lineales de transporte constituyen una de las principales causas de mortalidad no natural del lince ibérico, especialmente durante sus desplazamientos de dispersión. En el caso de las líneas ferroviarias, la elevada velocidad de los convoyes y la configuración de algunos vallados perimetrales pueden convertir estas infraestructuras en barreras de especial riesgo para la especie.

Programa de reintroducción

La reintroducción del lince ibérico en Aragón se enmarca en la Estrategia nacional de conservación de la especie, un programa que ha permitido la recuperación progresiva de una especie desaparecida del territorio aragonés desde la segunda mitad del siglo XX y que convirtió a Aragón, el pasado mes de marzo, en la primera comunidad autónoma del noreste peninsular en recuperar al lince ibérico.

El pasado 17 de marzo fueron reintroducidos en Aragón los dos primeros ejemplares del programa, Windtail y Wynx, que, tras completar su periodo de aclimatación, permanecen explorando el valle del Ebro. Posteriormente, el pasado 29 de abril, llegaron a la Comunidad Autónoma Worbi y Waka, la segunda pareja incorporada al proyecto de recuperación de la especie.

Asimismo, el pasado 3 de junio llegaron a la finca de Torrecilla de Valmadrid los ejemplares Werba y Wound, la tercera pareja del programa de reintroducción, que actualmente completan su periodo de aclimatación. Además, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo mantiene, además, la previsión de liberar esta misma semana una cuarta.

Cabe recordar que todos los ejemplares liberados en el medio natural son objeto de un seguimiento intensivo mediante collares GPS y señal de radio, lo que permite conocer sus movimientos y realizar un control permanente de su evolución.