Jaime Martes, opositor de Guardia Civil: "La preparación es dura. Estudio más de siete horas todos los días"

Ayudar a los demás. Ese es el objetivo claro de Jaime Martes, este joven de Zaragoza que busca ganarse una de las 3.240 plazas que salen a oposición de la Guardia Civil. Es nuevo en esto de opositar ya que se presenta a su primer examen este próximo 11 de julio, pero no teme a las más de seis horas de prueba que le esperan.

A una semana de la fecha clave, este zaragozano de 24 años dice motivado que "si por mí fuera lo haría ya". Unas ganas que ha puesto a lo largo de los nueve meses que lleva preparando día a día la oposición. Un tiempo que considera "más que suficiente" para afrontar el reto "con ganas, tener subidas, bajadas, colapsar y de todo".

Jaime ha seguido una rigurosa rutina para llegar al 11 de julio con el amplio temario aprendido: "Estos meses han sido para estudiar de lunes a sábado. Estudiaba cuatro horas por la mañana y luego por la tarde, entre semana, tenía tres días de clase de tres horas. Una media de siete horas diarias", cuenta sobre su día a día.

En el caso de los días que acudía a la academia, reforzaba las tardes con una hora más de estudio en los que se centraba en repasar inglés, pruebas psicotécnicas u ortografía.

"Me parece duro porque tienes que ponerte todos los días. Al final hay días que no te apetece, que te cuesta más. Días también que te pones y no te cunden nada, días que te pones y te cunden un montón", señala.

A pesar de que este año cuentan con menos tiempo para examinarse ya que los exámenes suelen realizarse entre los meses de septiembre y octubre, este joven mira el lado positivo: "Por una parte agradezco que sea antes de verano porque este mes de junio ya empiezas a ver a la gente de vacaciones, que no hacen nada mientras tú tienes que ir a la biblioteca y se puede hacer duro", incide.

Estos dos últimos meses antes del examen, este joven ha subido la intensidad y se ha volcado más en las pruebas para terminar de concretar bien los conocimientos. Así, se está centrando en hacer tests y últimos repasos: "Entran todas las dudas del mundo, cosas que creías que llevabas bien ahora de repente como que se te olvidan", reflexiona. Por lo que estos días ya entran "momentos de nervios".

Ahora se enfrenta a las pruebas teóricas y ya será de cara a septiembre cuando tenga que enfrentarse a las físicas. Una parte de todo su entrenamiento para la oposición que se le ha hecho ameno por su afición al deporte. "A mí me gusta, por lo que es una forma de desconectar y despejar un poco la cabeza", dice.

A pesar de que es su primer examen y lleva nueve meses estudiando, este joven señala que su interés por la Guardia Civil y las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado ha estado "siempre".

"Es un cuerpo que veo muy bien valorado, siempre me ha gustado. Al final el poder ayudar a las personas y sentirte útil en tu vida, que es lo más importante", subraya.

Por tanto, tras acabar la carrera de Geografía se ha lanzado a conseguir una plaza. Ya dentro del cuerpo y con su pasión por la naturaleza y el deporte no descarta que su futuro dentro del cuerpo sea el Seprona o, un sueño en grande, el Greim.