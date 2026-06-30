Azcón hace un guiño a la Corona de Aragón ante Felipe VI: "Ojalá las comunidades podamos alejar discrepancias"

El Rey Felipe VI recibe en el palacio de la Zarzuela al presidente de Aragón, Jorge Azcón Casa Real

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha sido recibido este martes en audiencia por el Rey Felipe VI con motivo de su nombramiento como presidente de Aragón. Cuando se cumplen 2 meses de su toma de posesión, el líder del Ejecutivo aragonés ha visitado el palacio de la Zarzuela.

En este encuentro, Azcón y el monarca han conversado sobre la situación económica que vive Aragón y sobre las preocupaciones que, según el presidente, tienen los ciudadanos, como los problemas para acceder a una vivienda.

Aunque, tal y como ha trasladado el propio Azcón ante los medios de comunicación, en esta audiencia también se ha hablado de la Corona de Aragón, y la posibilidad de una nueva visita al Monasterio de Poblet, en Tarragona.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, este edificio fue panteón real de la Corona de Aragón, desde finales del siglo XIV hasta la extinción de la casa real de Aragón en el siglo XV.

“Será en un futuro cercano donde las 4 comunidades que tienen relación con la Corona de Aragón podamos alejar discrepancias políticas y unir lazos en la defensa de nuestra historia, patrimonio y nuestro país. La Corona ha tenido una misión principal en la creación de España y queremos colaborar para ponerlo en valor”, ha afirmado Azcón.

“El Rey está perfectamente informado de lo que pasa en Aragón”

Mientras, Azcón ha celebrado que Felipe VI esté “perfectamente informado” de lo que pasa en Aragón, y, en concreto, de las grandes inversiones que están aterrizando en la Comunidad.

“Aragón llama la atención por ser una comunidad autónoma que recibe inversiones millonarias relacionadas con la tecnología como ninguna otra región en todo el sur de Europa. El Rey es conocedor de eso y hemos tenido la oportunidad de analizar cuáles son los hechos diferenciales que hacen que Aragón hoy sea una comunidad autónoma que atraiga inversiones en tecnología”, ha incidido.

Por su parte, el presidente también ha trasladado las preocupaciones que tienen como Gobierno autonómico, como, entre otras, el futuro del sistema de financiación.

“Aragón es una comunidad autónoma despoblada, que tiene miles de kilómetros y en el que prestar los servicios públicos en todos y cada uno de los pueblos tiene un coste superior al que tienen otras comunidades autónomas. Por eso nos preocupa que no sea un modelo pensado fundamentalmente en la igualdad, sino en cuestiones políticas”, ha subrayado el presidente.