Una chispa de una máquina agrícola, posible causa del incendio que ha calcinado 1.000 hectáreas en Tamarite

El gran incendio forestal que se está produciendo en Tamarite de Litera tendría su origen inicial en una chispa de una máquina agrícola. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Alcampell.

Según ha señalado Beltrán, esta es una de las causas "habituales" en estos tiempos de un incendio que se ha sumado a las altas temperaturas y la cantidad de combustible que hay en los montes.

"El fuego se está propagando en la dirección del aire, en este momento dirección norte y ya ha empezado a haber municipios por la zona que se han visto afectados", ha explicado Beltrán. Así por el momento se ha obligado a desalojar tres núcleos urbanos.

Entre ellos la localidad Azanuy yAlins, sumando casi 200 personas. Los 5 de Alins se alojarán en Peralta de la Sal y 180 de Azanuy, en Monzón. Ante la evolución del incendio, también se ha decidido desalojar el municipio de Calasanz y los 55 vecinos serán evacuados a Peralta de la Sal.

La evolución del incendio ha obligado a confinar también Fonz. Sus vecinos han recibido la alerta de ES-ALERT para que se queden en el interior de sus casas y no abran las ventanas para evitar que entre el humo.

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, en el Puesto de Mando Avanzando del incendio de Tamarite Delegación de Gobierno

Amplio despliegue

El delegado del Gobierno ha explicado que las tareas se están centrando en atacar desde el aire con un total de 12 aparatos entre helicópteros y aeroplanos de diferentes administraciones.

"El Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, la Generalitat de Cataluña, el Ejército del Aire, todos han contribuido con diferentes medios para atacar el incendio desde el aire, más luego el despliegue propio que realiza el Infoar del Gobierno de Aragón y ahora se va a incorporar la UME", ha detallado.

Respecto a la llegada del Batallón de la UME ya está en la zona para incorporarse a la lucha contra el fuego en Tamarite.

Más allá del dispositivo de extinción de incendio, también se encuentra en el terreno la Guardia Civil con un "despliegue importante con todos los medios que disponen", entre ellos, el helicóptero para tareas de evacuación si es necesario. Así, se encuentran en la zona patrullas de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico y Seprona. "Tenemos activos ya preparados, porque esto va para largo y va a haber turnos", ha incidido Beltrán.