Azcón, tras la sentencia del caso Ábalos: "Sánchez no puede seguir ni un minuto más al frente del Gobierno"

“Debería tener consecuencias no solamente penales, sino que también debería tener consecuencias políticas”. Con estas palabras ha valorado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión por liderar un grupo criminal, y que, según el barón popular, deja a Sánchez en una situación “absolutamente insostenible”.

Para Azcón, es “especialmente sangrante” que se condene a un exministro por estar “pensando en mordidas y en corruptelas” en plena pandemia, cuando los trabajos debían centrarse en “salvar vidas”.

Y es que, a su juicio, Sánchez “no puede continuar ni un minuto más” como presidente.

“La sentencia que hoy hemos conocido no afecta solamente al señor Ábalos o a Koldo, sino al Gobierno del Partido Socialista. Esta sentencia tendrá una condena penal en años de condena, pero las responsabilidades políticas que hoy debería asumir el Gobierno de España pasan por la dimisión del presidente”, ha afirmado.

El juez Peinado

Sobre la resolución del Consejo General del Poder Judicial acerca del juez Peinado, Azcón cree que hay que ser “coherente” con las decisiones judiciales. En cualquier caso, considera que “lo que no tiene que ocurrir” es que “el dedo no nos deje ver la luna”.

“El auto que inicia el procesamiento de la mujer del presidente del Gobierno es porque a una persona que ni siquiera tiene titulación universitaria le dieron una cátedra. No solamente le dieron una cátedra, sino que además le financiaron empresas para la creación de un software que posteriormente se puso a su nombre. Ahí es donde está el problema”, añade Azcón.