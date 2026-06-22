Las altas temperaturas ponen en guardia a los bomberos forestales: "Hace falta que llueva por todo Aragón"

Aragón se acaba de meter de lleno en la primera ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología ya ha emitido la alerta naranja por altas temperaturas al alcanzar -y superar- los 40 grados en diferentes puntos de la Comunidad.

El calor también suponer mirar atentamente hacia los montes. El nivel de alerta de peligro de incendios forestales en Aragón se ha posicionado en alerta roja todo el fin de semana y se augura que se mantenga igual de cara a los próximos días si no se produce un descenso de la temperaturas.

Por lo que el dispositivo de Infoar se encuentra prevenido para cualquier incidencia. La temporada comenzó el pasado 12 de junio y desde ese momento los bomberos forestales trabajaron en la extinción de siete incendios forestales en menos de 48 horas.

Así, da inicio una temporada en la que toda precaución es poca. "Tenemos el operativo preparado y muy atentos a las olas de calor que este año han empezado muy pronto", indica la directora general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Ana Oliván. Unas altas temperaturas que "preocupan" al dispositivo por las posibles consecuencias: "El calor hace que cualquier posible incendio su evolución pueda ser más negativa", explica.

No es lo único a tener en cuenta ya que estos niveles de riesgos altos de incendios que se están declarando coinciden con la época de cosecha. Por lo que Oliván incide que ante estas características que se presentan hay que "extremar" las precauciones: "En condiciones desagradables cualquier chispa puede originar un incendio", incide.

Una declaración que viene apoyada con cifras ya que según el balance del dispositivo de incendios de verano de 2025, dentro del desglose de accidentes y negligencias (32,7%) un 63% de los incendios la causa se encontró en los motores y maquinaria.

Ante los incendios que se han originado, la mayor parte de superficie afectada, dice, se trata de superficie agrícola y "ninguno de esos incendios ha tenido una progresión muy rápida".

Parte de ello es la situación actual en la que se encuentra la vegetación. El invierno "extraordinariamente húmedo" y las últimas lluvias registradas en mayo han propiciado que la vegetación se encuentre húmeda lo "que permite trabajar en buenas condiciones".

"Tantos días de temperaturas tan elevadas de manera sostenida hacen que esa humedad se vaya evaporando con rapidez, con lo cual ese buen estado de aquí a unas pocas semanas puede cambiar de manera muy rápida", alerta. Por lo que "hace falta que nos llueva por todas partes".

Refuerzo del operativo en el eclipse

Este año además el dispositivo se tiene que enfrentar a un reto sin precedentes como es el eclipse total del 12 de agosto en el que Aragón es punto estratégico para su visualización. Las zonas de monte serán lugar de muchos para disfrutar de este evento de la naturaleza e Infoar va a reforzar su operativo para estar prevenido a posibles incidencias entre el 10 y 13 de agosto.

Además de estar posicionados en los cuatro puntos oficiales de observación del Gobierno de Aragón su trabajo también se va a hacer notar en las carreteras.

"Estamos inspeccionando todos los caminos y las vías de comunicación alternativas a las carreteras para que estén en un buen estado en previsión de que pueda haber atascos o si hubiera una emergencia no dificultara mucho el desplazamiento de los medios", detalla la directora general de Gestión Forestal.

Un operativo activo todos los días del año

Para llegar al dispositivo que engloba la temporada de verano preparados y con el terreno en buenas condiciones, el trabajo previo es uno de los factores clave. El dispositivo de Infoar trabaja todos los días para preparar el terreno.

"Ese trabajo previo es muy importante porque nos permite trabajar en infraestructuras de prevención en el territorio, fajas cortafuegos, fajas auxiliares, radares estratégicos. Son un conjunto de actuaciones que lo que pretenden es disminuir la cantidad y la continuidad del combustible y además establecer zonas donde las cuadrillas del operativo puedan trabajar con seguridad por si se produce un incendio", explica Oliván.

Estas zonas trabajadas y aseguradas suponen "bajar la intensidad y gravedad del incendio". Así, se despliegan 62 cuadrillas terrestres, ocho cuadrillas helitransportadas realizan de media 4.400 hectáreas de trabajos preventivos.

Sin embargo, no solo es importante hacer trabajo previo sino también la ubicación específica de la misma por lo que se trabaja en torno a 28 planes de defensa contra incendios para cubrir la superficie de Aragón.

Consejos

A pesar de todo el trabajo que conlleva para el dispositivo estos meses del año, la responsabilidad también recae en los propios individuos. Por lo que Oliván incide en que ante estar en cualquier situación de nivel de riesgo de incendios, en el monte o zona boscosa "no encender fuego bajo ningún concepto".

Así, ha recordado que cuando se encuentra en nivel de riesgo rojo "no se pueden hacer barbacoas ni en el monte ni en espacios habilitados".

De igual forma, tiene un mensaje para los fumadores y es no tirar las colillas al suelo ya que esta práctica sigue siendo foco de incendios en varias ocasiones.