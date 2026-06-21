Pedro Cavadas: "A corto plazo, no veo a la IA ni a robots manejando casos complejos de anatomías distorsionadas"

Pedro Cavadas no habla de límites, aunque su trayectoria parezca haberlos desafiado una y otra vez. Referente internacional en microcirugía reconstructiva y trasplantes complejos, el cirujano valenciano ha convertido lo que hace apenas unas décadas se consideraba imposible en procedimientos clínicos con nombre propio.

Lejos de cualquier épica, su discurso se asienta en la disciplina, la planificación y una idea firme: la medicina no es una aventura, sino una responsabilidad.

Invitado al congreso ‘El mundo que viene’, organizado por Fundación Ibercaja en Zaragoza, Cavadas reflexiona sobre los avances tecnológicos, la ética médica y el verdadero peso del oficio en el quirófano.

En esta conversación, desmonta mitos sobre la innovación, reivindica el valor del trabajo previo y subraya que, incluso en las intervenciones más complejas, el objetivo sigue siendo el mismo: aliviar el sufrimiento humano con rigor y conocimiento.

P.- Usted ha realizado intervenciones quirúrgicas consideradas prácticamente imposibles hace décadas, ¿en qué momento la medicina puede dejar de ser una técnica y pasa a ser casi una forma de exploración de los límites humanos?

R.- No, no es explorar los límites. Lo que yo hago es, en casos complicados, intentar buscarles una solución, pero tienen que estar basadas en cosas sólidas, en conocimientos sólidos y en técnicas sólidas. No es explorar límites, esto no es intentar ir a Marte. Son personas con problemas e intentamos solucionárselos.

Pedro Cavadas, en Zaragoza Fundación Ibercaja

P.- ¿Cómo decide aceptar o rechazar un caso extremo?

R.- Lo acepto siempre si creo que le puedo mejorar la situación y aliviar el sufrimiento. Lo acepto siempre. Solo rechazo los casos en los que creo que no les puedo aportar nada.

P.- En su experiencia, ¿qué pesa más en el quirófano, la precisión técnica o la capacidad de tomar decisiones bajo presión?

R.- Las dos van juntas. Las decisiones las tienes que tomar previamente. Los casos complicados hay que prepararlos, tienes que pensar todo lo que puede ocurrir y cómo salir de cada una de las complicaciones. Eso es preparar un caso. Si en un quirófano ocurre algo que tú no has previsto, mala cosa, muy mala cosa.

Todo lo que ocurra tienes que haberlo previsto previamente. En ocasiones ocurren cosas imprevistas y tienes que solucionarlas, pero bueno, para eso está el oficio y tener unas decenas de miles de horas de vuelo, pero las cosas tienen que estar muy planeadas previamente, con todas las posibles vías de escape a todas las posibles complicaciones.

P.- ¿Es más el trabajo previo que luego el quirófano?

R.- Realmente sí. Lo que pasa es que hay muchas cirugías que realizarlas son un montón de horas, pero normalmente lleva más tiempo planear las cosas que ejecutarlas.

P.- A usted ha sido descrito por mucha gente como un cirujano “fuera de lo común”. ¿Se nace con ese perfil o usted lo ha construido a base de disciplina, experiencia y dedicación?

R.- No hay nada mágico en esto. Si tienes un poco de habilidad manual de serie viene bien, pero básicamente es haber trabajado y estudiado mucho. Se trata de intentar sabértelo todo y tener toda la experiencia posible. No hay fórmulas ni atajos para eso.

P.- La microcirugía exige un nivel de detalle casi milimétrico, ¿cómo se entrena la mente para sostener esa concentración durante horas?

R.- Es disciplina. La técnica microquirúrgica obliga a mantener la tensión durante un montón de horas, pues al final es disciplina. ¿Cómo aprende un corredor de maratón a aguantar corriendo un tiempo que el resto de mortales pues abandonaría y en diez minutos estaría ya pidiendo una cerveza? Aguantando el sufrimiento. Es disciplina.

P.- ¿Cómo se gestiona el fracaso en una profesión donde las consecuencias pueden ser irreversibles?

R.- Hay dos tipos de fracaso. Una cosa es el fracaso cuando las cosas no van como uno quería, como tú has planeado, por un motivo sobre el que tú no tengas ninguna posibilidad de influir.

Si tú no puedes influir sobre una complicación, pues lo siento, pero si algo no va bien cuando le has dedicado todo el tiempo, todo el esfuerzo, todo el oficio y toda la atención a intentar que vaya bien y al final surge una complicación que no eres capaz de solucionar, digamos que eso entra dentro de la realidad de la vida.

Evidentemente, no sienta bien y es trágico, pero es muy distinto de que un caso no vaya bien porque no le has dedicado el tiempo que toca, no lo has estudiado como deberías o has escatimado esfuerzos. Eso no puede ni debe ocurrir nunca.

Si un caso no va bien, tiene que ser a pesar de todos los esfuerzos humanamente posibles que hayas hecho para que vaya bien. Entonces, gestionarlo no es sencillo, pero lo primero que tienes que tener claro es que si el caso no ha ido bien, que la cosa no haya sido por ti.

P.- En una época de avances tecnológicos muy acelerados, ¿en qué papel van a jugar la robótica y la inteligencia artificial en este tipo de cirugías complejas?

R.- La robótica, en este momento, está sobrevalorada y la inteligencia artificial probablemente funcione en cirugías estándar, pero no me imagino yo a una inteligencia artificial solucionando casos complejos.

La inteligencia artificial sí que realmente se va a llevar por delante especialidades enteras, radiodiagnóstico o cirugía básica hasta complejidad media, pero no me veo yo a inteligencias artificiales y robots manejando casos complejos con anatomías distorsionadas, al menos a corto plazo.

P.- ¿Qué diferencias hay entre operar en entornos de alta tecnología y en contextos con recursos limitados?

R.- No tiene nada que ver y te tienes que adaptar al ambiente en el que estás. No le harías la misma cirugía a ese mismo caso aquí que allí. Allí tienes que hacer cirugías más sencillas, cirugías que sean a prueba de todo y que el paciente se pueda ir a casa al día siguiente, pero que sean eficaces.

Entonces, tienes que cambiar el tipo de cirugía, obviamente. Aquí los materiales son estériles, allí en vez de esterilidad hay limpieza. Las cosas tienen que estar relativamente limpias, no tienes material estéril.

Te tienes que adaptar mucho. Con creatividad intentas suplir las carencias, pero tienes que ser consciente de dónde estás.

P.- En su trabajo, en muchas ocasiones, no solo implica reconstruir cuerpos, sino también vidas. ¿Cómo percibe la dimensión psicológica de los pacientes tras una operación?

R.- En muchas ocasiones es igual de importante o más que la cirugía. Hay mucha diferencia entre operar bien a una persona y que se ponga bueno. Y con la misma cirugía, un paciente puede interpretar que el resultado es malísimo o que el resultado es muy bueno.

Dependiendo de cómo se maneje todo el postoperatorio, acompañar a un paciente en rehabilitaciones de cirugías largas o cirugías que llevan varios tiempos quirúrgicos, llevan mucho más tiempo que lo que es la parte quirúrgica en sí. En muchas ocasiones, es mucho más importante la parte psicológica que la parte técnica quirúrgica. Y son indisolubles, tienen que ir juntas.

P.- ¿En qué sentido?

R.- Por ejemplo, en un accidente de tráfico con una persona que tiene múltiples lesiones, no es lo mismo un accidente normal y corriente a otro en el cual ha muerto su hijo. Las ganas que tiene esa persona de vivir, de ponerse bueno o de que le arreglen algo, son cero.

Son dos pacientes completamente distintos. La lesión es la misma, pero lo que hay que hacer con ese paciente es muy distinto, aunque la cirugía sea exactamente igual. El enfoque de la rehabilitación y recuperación no tiene nada que ver.

P.- ¿Cree que la medicina está preparada para asumir los distintos dilemas éticos que puedan surgir con trasplantes cada vez más complejos?

R.- No hay dilemas éticos. Los dilemas éticos, la mayor parte del tiempo, son discusiones interesadamente ideológicas. Todo lo que beneficia a un paciente o a un ser humano es ético, punto pelota. Todo lo demás son discusiones bizantinas motivadas por ideologías o cálculos políticos.

P.- Ahora mismo la sanidad tiene distintos problemas, entre ellos la falta de profesionales, y en Aragón lo estamos viendo mucho en el medio rural. ¿Cómo se consigue, desde su punto de vista como profesional sanitario, conseguir que un estudiante de Medicina pueda verse atraído por el medio rural?

R.- Probablemente, de la única forma que se puede hacer atractivo un puesto de trabajo, que es remunerándolo adecuadamente. Le tienes que pagar para que esté ahí. Le pueden gustar los pajaritos y todo lo demás, pero, obviamente, si le das el mismo sueldo por estar en un sitio cómodo u otro más incómodo, se va a ir al sitio cómodo. Y si le das un mal sueldo en los dos sitios, se va a ir fuera de España. La única forma de retener a la gente en un sitio es pagar sus servicios de la forma que corresponde. No hay otra.

P.- Volviendo a su visión particular, después de tantos hitos profesionales que ha realizado, ¿qué le sigue motivando para entrar cada día en un quirófano con un caso cada vez más complejo?

R.- Ponerte en la piel del paciente. Para ti puede ser el caso número 300 en el que haces exactamente lo mismo, pero para él es la tragedia de su vida. Para ti puede ser totalmente rutinario, hasta aburrido, pero para él es la tragedia de su vida que le tienes que solucionar. Eso ya es una motivación suficiente.