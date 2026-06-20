La sanidad aragonesa supera los 143.000 estudios analizados con inteligencia artificial para detectar lesiones óseas

La sanidad pública aragonesa ha realizado 143.812 estudios mediante una herramienta de inteligencia artificial destinada a apoyar la detección de fracturas y lesiones óseas en radiología convencional. Los datos corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 5 de mayo de 2026.

La solución tecnológica está implantada en todos los hospitales públicos de Aragón y funciona como un sistema de apoyo para los profesionales sanitarios. Su objetivo es mejorar la seguridad diagnóstica y la eficiencia asistencial, especialmente en servicios con una elevada carga de trabajo, como las Urgencias.

Entre las ventajas de esta herramienta se encuentran el apoyo a la detección de fracturas y otras lesiones óseas, el aumento de la sensibilidad diagnóstica, la reducción de errores y la priorización automática de estudios con sospecha de patología. Además, facilita una respuesta clínica más rápida y ayuda en la toma de decisiones.

El doctor Fernando López, médico adjunto de Urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet, destaca que esta tecnología aporta una mayor seguridad en la toma de decisiones clínicas. Según explica, también ayuda a identificar lesiones que pueden pasar desapercibidas en una primera valoración y contribuye a reducir los casos de patología no diagnosticada.

La implantación de esta herramienta tiene su origen en un proyecto piloto desarrollado en el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, donde comenzó a utilizarse en septiembre de 2024. Durante esta experiencia, el sistema permitió analizar radiografías, señalar posibles áreas patológicas y priorizar estudios con anomalías en pocos minutos, manteniendo siempre al facultativo como responsable final del diagnóstico.

Los resultados obtenidos durante el proyecto piloto mostraron una reducción cercana al 36% en el tiempo de interpretación de las pruebas y una mejora aproximada del 12% en la precisión diagnóstica. Además, alcanzó un valor predictivo negativo próximo al 99,6% para la detección de patología.

La incorporación de estas herramientas forma parte de la estrategia de modernización tecnológica de la sanidad pública aragonesa, con el objetivo de reforzar la calidad asistencial, la seguridad clínica y el apoyo a los profesionales sanitarios.