Aragón llevará a los tribunales al Gobierno de Sánchez por "fraude" en el reparto de menas: "Hay que repatriarlos"

El Gobierno de Aragón ha anunciado que emprenderá acciones judiciales contra decisiones del Gobierno central relacionadas con el traslado y acogida de menores extranjeros no acompañados.

La iniciativa ha sido presentada por el vicepresidente autonómico, Alejandro Nolasco, de Vox, quien considera que existen irregularidades en algunos procedimientos de identificación y reparto de estos menores entre comunidades autónomas.

“Se nos obliga a acoger a menas sin acreditarnos que son realmente menores de edad, porque muchos no lo son; se nos dice que están desamparados porque no tienen referentes familiares, pero sí que los tienen y se saben; y se incumple con la obligación legal de repatriarlos para devolverlos a sus familias”, ha destacado Alejandro Nolasco.

La decisión llega después de que las autoridades aragonesas informaran de un caso en el que una prueba de determinación de edad concluyó que una persona acogida como menor tenía en realidad una edad superior a la declarada inicialmente.

A raíz de este y otros casos que considera problemáticos, el Ejecutivo autonómico ha anunciado que solicitará a la Fiscalía la realización de pruebas forenses de edad cuando existan dudas sobre la documentación o la edad declarada por los jóvenes atendidos por el sistema de protección.

“El Gobierno de Sánchez no sólo está incurriendo en un triple fraude que vamos a denunciar ante la Justicia, sino que está utilizando a los menas como mercancía y arma política, sin velar efectivamente por el derecho superior del menor”, que es ser reintegrado a sus familias y, por tanto, repatriado.

“Vamos a lanzar de inmediato una ofensiva jurídica y judicial contra los delegados del Gobierno y, por elevación, contra el Ministerio del Interior y el Gobierno de España, para denunciar esta reiterada y masiva acción fraudulenta en materia de menas”, ha anunciado Alejandro Nolasco.

El Gobierno de Aragón sostiene que estas medidas buscan garantizar que los recursos destinados a la protección de menores se utilicen conforme a la legislación vigente.

Además, ha mostrado su desacuerdo con el sistema de distribución de menores migrantes entre comunidades autónomas impulsado por el Gobierno central, una cuestión que ya ha generado recursos y procedimientos judiciales en distintos territorios.

Por su parte, el PSOE de Aragón ha criticado las declaraciones y actuaciones del vicepresidente Alejandro Nolasco en relación con los menores migrantes.

Los socialistas han pedido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que aclare si respalda los planteamientos de su vicepresidente y han acusado a Nolasco de utilizar este asunto con fines políticos.

"El presidente Azcón no puede ser cómplice de estos comunicados", ha dicho Mónica Iglesias, diputada socialista, que ha denunciado que el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, "hace propaganda de extrema derecha con un membrete del Gobierno de Aragón".

Según el PSOE, algunas de sus intervenciones contribuyen al señalamiento de colectivos vulnerables y favorecen un clima de confrontación social. Asimismo, la formación ha reclamado que el debate sobre la acogida y protección de menores se aborde desde el cumplimiento de la legalidad y la defensa de los derechos de la infancia.