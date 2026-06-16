Nueva promoción de 36 viviendas en el pueblo del centro de datos de Florentino: casas a partir de 252.000 euros

Recreación de Residencial Victoria en La Puebla de Alfindén Casa & Hogar

La demanda de vivienda es palpable. La falta de oferta se está enquistando en el territorio aragonés tras años paralizados por la crisis del ladrillo de 2008 que vio reducido el número de promociones nuevas en puntos estratégicos como Zaragoza y su zona metropolitana.

Sin embargo, las promotoras se han puesto manos a la obra para volver a la imagen de ladrillo a ladrillo y grúas por doquier dentro del paisaje de las ciudades.

Donde vuelve esta estampa tras casi dos décadas parados es en La Puebla de Alfindén, el municipio zaragozano llevaba sin estrenar promociones de grandes viviendas desde poco tiempo después que estallara la burbuja inmobiliaria.

Ahora sale del letargo con una gran promoción residencial de 36 viviendas unifamiliares de la mano de la constructora Squadra Constructivo SL y comercializada por la inmobiliaria Casa & Hogar.

No es sorpresa que este municipio zaragozano esté experimentando una nueva aparición de promociones ya que La Puebla de Alfindén va a acoger en los próximos años uno de los centros de datos que se van a instalar en Aragón.

Este va de la mano del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con su constructora ACS y Brenbo Energy con una inversión de 1.254 millones de euros en una primera fase, y que podrían duplicarse si obtiene todos los permisos eléctricos que ha solicitado.

Al calor de esta nueva inversión nace este nuevo conjunto residencial ubicado en la calle San Roque de La Puebla de Alfindén.

Tres fases de construcción

El proyecto que nace bajo el nombre Residencial Victoria está constituido para su levantamiento en tres fases. Una primera que comenzará a vertebrar la zona residencial con 15 viviendas y la idea principal es hacer la entrega de llaves en junio de 2029.

Así, la Fase II y la Fase III están previstas para estar acabadas según los planes de la promotora a lo largo del desarrollo de 2030. Una segunda fase con seis nuevas viviendas de cara a enero de 2030 y las 15 restantes para ser entregadas en septiembre del mismo año, conformando así el complejo completo.

El precio en el que oscilan va de 252.000 euros hasta alcanzar los 318.000 euros en algunas de ellas.

La comunidad gira en torno a las zonas comunes que podrán disfrutar de una piscina comunitaria como un "espacio de encuentro y recreo de los residentes".

Las viviendas están distribuidas en dos plantas. La planta baja se encuentra el epicentro de la vivienda con un salón-cocina, aseo, cuarto de instalaciones y un despacho. Así, esta planta da acceso al jardín privado de la vivienda.

Ya en la segunda planta es donde se ubican dos dormitorios con un baño completo y una suite principal equipada con baño privado y balcón.

Según detallan desde la promotora se trata de una "inversión segura" que proporciona "tranquilidad, accesibilidad y calidad constructiva".

"Su privilegiada localización permite disfrutar de un entorno residencial tranquilo y familiar sin renunciar a las ventajas que ofrece una gran ciudad", señalan. La Puebla de Alfindén le separan apenas 14 kilómetros de la capital y ofrece servicios públicos como colegio e instituto público.