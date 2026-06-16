Azcón se autodescarta como futuro ministro de Feijóo: "Yo estoy comprometido con Aragón"

Jorge Azcón descarta dar el salto a la política nacional. El presidente de Aragón asegura que no se ve ocupando una cartera ministerial en un hipotético Gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo y afirma que su horizonte político pasa por seguir al frente de la Comunidad durante los próximos cuatro años.

Durante un desayuno informativo organizado este martes por Nueva Economía Fórum, Azcón aprovechó para cargar duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y expresar su preocupación por la situación política nacional. El dirigente aragonés confesó sentir “miedo” por lo que pueda “estar dispuesto a hacer” el jefe del Ejecutivo para mantenerse en el poder con el apoyo de sus socios parlamentarios, especialmente los partidos independentistas.

El acto contó con la presentación del secretario general del PP, Miguel Tellado, quien contrapuso la gestión del Gobierno aragonés con la de “un Gobierno en descomposición como el de Pedro Sánchez”. Azcón recogió ese argumento y fue más allá al preguntarse “¿qué tiene que pasar para convocar elecciones?”.

En su intervención también hizo referencia al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A su juicio, “lo gordo no son las joyas”, sino conocer cuánto dinero habría recibido por las distintas mediaciones que se le atribuyen.

“Pedro Sánchez va a hacer todo lo que pueda por aferrarse al poder, lo que está ocurriendo en España da miedo, la pregunta es qué más puede hacer para continuar en el poder, porque ningún dirigente en la historia de los países europeos haría lo que hace Sánchez hace", afirmó Azcón.

El presidente aragonés insistió en esa idea al asegurar que el líder socialista “va a tratar de aguantar en La Moncloa todo el tiempo que le permitan sus socios, mientras se estén cómodos en el fango en el que chapotea, él hará todo lo posible para seguir en el poder”.

Los acuerdos con Vox

En clave autonómica, Azcón defendió la estabilidad de su Ejecutivo y el acuerdo alcanzado con Vox. “Ahora lo importante es mirar al futuro, estamos en situación de cosechar los frutos de lo que hemos sembrado estos dos años”, señaló.

También se refirió a la reciente convocatoria electoral y sostuvo que “si hubiéramos tenido presupuestos no hubiéramos convocado”. En contraste, criticó lo que considera una anomalía en el Gobierno central: “se aferre a una legislatura en la que no ha aprobado ni un solo presupuesto”.

Preguntado por las relaciones entre el PP y Vox en otras comunidades, se mostró convencido de que “Juanma Moreno encontrará su forma de llegar a acuerdos con este partido en Andalucía”.

Sobre la situación política en Aragón, Azcón aseguró que los resultados electorales han cumplido sus expectativas. “Sí, porque soy presidente”, respondió al ser preguntado si esperaba el resultado obtenido. Y añadió que los comicios se resumen en ganar o perder.

El dirigente popular destacó además el retroceso electoral de la izquierda en la comunidad. “Hoy el PSOE tiene en Aragón el peor resultado de su historia. Y no solo el PSOE, la izquierda en su conjunto”, afirmó.

De cara a una próxima legislatura, avanzó una ambiciosa agenda fiscal que, según dijo, incluiría la mayor rebaja de impuestos de la historia de Aragón. Entre las medidas citó una reducción progresiva del IRPF de “un 0,25 cada año” para las clases trabajadoras, bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y ayudas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y residentes en pequeños municipios.

Azcón también reivindicó los avances logrados en la reducción de las listas de espera sanitarias y reiteró su compromiso de construir mil viviendas sociales al año. Sin embargo, sostuvo que problemas como la huelga de médicos o las dificultades para impulsar la iniciativa privada en el sector de la construcción tienen una dimensión nacional y requieren cambios en la política estatal.

Por último, lamentó la falta de inversiones en infraestructuras, especialmente en materia hidráulica, y volvió a denunciar el actual modelo de financiación autonómica. “Nuestra economía está marcada por los chantajes de los independentistas al Gobierno y eso lo sufrimos especialmente en Aragón”, resumió.