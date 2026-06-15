Aragón ha conseguido parar la llegada de cuatro menores extranjeros no acompañados: espera la llegada de otros tres

Aragón ha logrado paralizar la llegada de hasta cuatro menores extranjeros no acompañados al territorio en estos últimos días. Así lo ha detallado el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ante los medios de comunicación este lunes.

Respecto a ello, se trata de cuatro casos individuales que se recurrió ante el Tribunal Supremo y que finalmente ha dado pie a la paralización de la acogida de estos menores.

Asimismo, la comunidad está a la espera para acoger a otros tres menores desde el lunes pasado ya que en su momento "no se pudo realizar por motivos técnicos que no obedecían a esta parte".

Por ello, desde la consejería de Bienestar Social dice que se encuentran a la espera de más información respecto a los menores.

"Nosotros vamos a cumplir con las obligaciones legales siempre y cuando nos las requiera la Fiscalía", ha explicado Nolasco. Si bien, incide que se acatará no si antes "habiendo recurrido todos y cada uno de los expedientes".

En este sentido, el vicepresidente de Aragón ha hecho referencia al fallo del Tribunal Supremo que ha rechazado el recurso de Aragón ante la acogida de menores el cual señala que "no influye para nada en el desarrollo".

Así, ha reiterado que desde el Gobierno de Aragón se va a seguir recurriendo "todos y cada uno de los traslados".

"En estas sentencias que sí hemos ganado es que el Gobierno de España no motiva por qué nos mandan a Aragón una serie de menores y no los mandan a Cataluña o no los mandan a otros sitios", ha cuestionado.