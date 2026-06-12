El Gobierno de Aragón denuncia ante la Policía Nacional "una agresión grupal" en un centro de menores

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha informado este viernes que el Gobierno de Aragón ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por una "agresión en grupo" por parte de un grupo de menores extranjeros no acompañados a otro menor en el centro de menores de Movera.

Ha sido la directora provincial de los servicios sociales del Gobierno de Aragón en Zaragoza, Encarnación Bendicho, quien ha personado la denuncia en comisaría.

Según ha informado en rueda de prensa, la denuncia hace referencia a unos hechos que tuvieron lugar la madrugada del miércoles 10 al jueves 11 de junio en el centro de menores de Movera de la Fundación Ozanam.

Un suceso que “obligó a la intervención de múltiples unidades policiales”. Así, ha subrayado que este nuevo paso dado "responde a la necesidad, por una parte, de reforzar la acción de tutela legal que le corresponde al Gobierno de Aragón sobre esos menores".

Así, el vicepresidente ha anunciado que es una vía que es la primera vez que se aplica "y se va a convertir en permanente”, ha garantizado.

Nolasco ha visitado este viernes por la mañana el centro de menores de Movera donde se ha entrevistado con trabajadores del centro y ha conocido de primera mano la situación.

En este encuentro ha participado la dirección del centro, así como la directora gerente del IASS, Marta Tejero; el director general de Desregulación, Raúl López; y la directora provincial de Servicios Sociales en Zaragoza, Encarnación Bendicho.

Como ha detallado Nolasco, los objetivos de las denuncias interpuestas por el ejecutivo es “ser parte de las diligencias abiertas ante hechos de este tipo”. Además de que con ello, “tendremos conocimiento de todos los pasos que siguen esas diligencias y participar activamente, con nuestros servicios jurídicos, en las causas judiciales que se impulsen”.

Así bien, defiende que estas medidas nacen "en defensa de la seguridad, del orden público, de la protección de los trabajadores de estos centros de menas y de la protección de los menores que conviven dentro de dichos centros o que puedan sufrir las consecuencias como menores de familias que viven en los alrededores de esos centros de menas”.

Ante los hechos señalados, Nolasco ha explicado que se va a proceder a reubicar "de urgencia" a los menores implicados en la "brutal agresión".

"Hemos dado orden de trasladar a los agresores y distribuirlos por distintos centros para que no coincidan y así disolver su capacidad de acción coordinada en grupo”, ha explicado el vicepresidente.

Al igual, ha expuesto que se ha aplicado un "protocolo especial de protección para el menor que ha sido víctima"

Seguridad privada

Nolasco también ha anunciado que el siguiente paso que van a recurrir es a la contratación en la "máxima brevedad" de agentes de seguridad privada tanto en los accesos de los centros de menas de Aragón como en el interior de las instalaciones.

Una medida de seguridad que el vicepresidente ve de “imprescindible” y que explica que busca “un efecto disuasorio de comportamientos delictivos o de peligrosa agresividad y que además nos dotará de una herramienta de acción inmediata para reclamar la presencia policial cuando sea necesaria o conveniente”.

El vicepresidente ha señalado que “la responsabilidad exclusiva de la seguridad perimetral exterior de los centros de menas corresponde a Delegación de Gobierno en Aragón”.

Ha reiterado que “no encontramos la más mínima sensibilidad ni colaboración por parte del delegado de Gobierno, Fernando Beltrán”. Al cual ha acusado de “hacer gala de una dejación de responsabilidades vergonzosa que compromete la seguridad de trabajadores, de otros menores internos en centros de menas y compromete a la seguridad de la población del entorno inmediato de dichos centros”.