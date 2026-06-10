Azcón aprueba 56,7 millones para la educación concertada e incluye el concierto del primer curso de Bachillerato

La vicepresidenta Mar Vaquero y el consejero Octavio López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. E. E.

El Gobierno de Jorge Azcón ha dado este miércoles un nuevo y decisivo paso para la polémica concertación del Bachillerato, prometida por el líder popular en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad.

El Consejo de Gobierno ha autorizado los conciertos desde el curso 2026-2027 hasta el que irá de 2030 a 2031; un total de 56,7 millones de euros.

Desde el Ejecutivo aseguran que esta decisión reafirma el compromiso de PP y Vox "con la estabilidad del sistema educativo y la libertad de elección de centro para las familias aragonesas".

La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha resaltado que estos 56,7 millones se destinarán a financiar los centros ya concertados. Es decir, los que estaban ya en régimen de concierto en el curso 2025-2026 y han solicitado la renovación o modificación de sus unidades.

También irán a parar a aquellos que cumplan los requisitos legales y que han solicitado por primera vez su acceso al régimen de concierto.

De acuerdo con la DGA, los centros concertados deben cumplir con varios requisitos de carácter social y pedagógico como el principio de coeducación, que impide suscribir conciertos con centros que separan el alumnado por género.

Además, los centros están obligados a garantizar una respuesta adecuada al alumnado con necesidades específicas.

El sistema distingue entre el concierto general, aplicado a las enseñanzas gratuitas y obligatorias, y el concierto singular aplicado a enseñanzas postobligatorias, en las que se incorpora un copago por parte de las familias de entre 18 y 36 euros mensuales, tal y como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

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