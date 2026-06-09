Aragón ya tiene desregulador: Vox ficha al jurista Raúl López para simplificar la Administración

Aragón ya tiene desregulador. Vox ha fichado a Raúl López, jurista y muy vinculado a Calatayud, para ocupar uno de los puestos más polémicos del Gobierno de Jorge Azcón.

Como informó este diario, el partido de Santiago Abascal ha querido apostar por este zaragozano de 55 años para perfilar el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia de Alejandro Nolasco.

Se trata de una persona con amplia experiencia, lo que hace que sea bastante conocido en el mundo de la Justicia. En su currículum destaca el hecho de haber estado al frente del juzgado de Caspe.

Doctor en Derecho y Profesor Asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ejerce como Juez adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y ha escrito numerosos artículos en materia jurídica, especialmente en la rama del Derecho deportivo, participando también en varias obras colectivas.

Al margen de lo estrictamente jurídico, su especialidad se concentra en la Responsabilidad Social Corporativa, la Ética y el Buen Gobierno. No en vano, ha formado parte de la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontificia Comillas.

El suyo es un fichaje externo. En su faceta más personal, y a modo de curiosidad, López mantiene una buena amistad con los conocidísimos Hombres G y ha sido presidente de la Peña Solera de Calatayud.

Por su profesión, no está afiliado a Vox.

López será el encargado de simplificar la Administración y poner en marcha alguna de las medidas más polémicas del partido de Santiago Abascal.

Además, la formación habría apostado por la ingeniera de caminos Eva Sierra, jefa del Servicio de Infraestructuras Turísticas, como nueva directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA) en sustitución de Luis Estaún.

PP y Vox están ya a punto de cerrar los últimos nombres del Gobierno de Aragón. Un mes después de la toma de posesión de Jorge Azcón y los nuevos consejeros, la estructura sigue sin estar cerrada, pero mañana miércoles habrá avances significativos.

En la última semana, el único nombramiento que ha trascendido ha sido el del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor del líder popular.

La decisión le está costando fuertes críticas internas al PP, y lo mismo le está sucediendo al máximo responsable del Partido Aragonés, que hoy reunirá a los suyos.

Vox también ha tomado la decisión de relevar al director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, fichado por Jorge Azcón la pasada legislatura, y hay otros tres nombres 'en el alambre'.

Se trata de Máximo Ariza, director general de Mayores; Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, y Ana Oliván, directora general de Gestión Forestal.

Todos tienen algo en común: no han sido elegidos por Vox. No obstante, en estos casos todavía no hay una decisión tomada, por lo que a estas alturas no se puede dar por hecha su salida ni su continuidad.

Ariza no saldrá del Ejecutivo. Se incorporará al Departamento de Educación de Carmen Susín, aunque permanecerá Bienestar Social hasta que se le encuentre sustituto.

Mientras, con Oliván se descarta tomar una decisión inminente, ya que Aragón encara el periodo de máxima activación de la campaña de incendios y se quiere evitar cualquier cambio que pueda trastocar el dispositivo.

La previsión es que el grueso del organigrama quede definido en este próximo Consejo de Gobierno. Por parte del PP, queda por saber el nombre del nuevo director o directora general de Acción Exterior, puesto que depende de la cartera de Mar Vaquero.

También habrá relevo en la dirección general de Cuidados y Humanización de la Consejería de Sanidad.

En total, este miércoles podría haber alrededor de media docena de nombramientos y cambios, por lo que la estructura quedaría completa a falta de los últimos flecos.

Los ya confirmados

La reconfiguración de departamentos ha llevado a Vox a incorporar a Ana Pilar González del Cacho, ex jefa de gabinete de Marta Fernández en las Cortes de Aragón, como nueva directora general de Coordinación Institucional.

Se trata de un puesto de nueva creación adscrito a la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia liderada por el propio Nolasco; una dirección que no figuraba en el organigrama inicial y que se encargará de coordinar los departamentos de Vox.

Con el subdirector de OKDiario Roberto Pérez ya como jefe de gabinete y con Arancha Echeverría-Torres en el puesto de secretaria particular, el vicepresidente ha sumado a su equipo al ex inspector general de Hacienda, Manuel Díaz Muiña, quien asumirá el cargo de secretario general técnico en sustitución de Lucía Horno.

Asimismo, en las últimas semanas se ha confirmado a María Luisa Rada como nueva directora general de Ayudas Sociales.

A estos movimientos se suma la designación de Marta Isabel Tejero López, funcionaria de la comunidad autónoma y hasta ahora jefa de servicio, como nueva gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en sustitución de Ángel Val, quien deja el cargo por jubilación.

En el último Consejo de Gobierno también se aprobó el relevo de Eva Fortea al frente de la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, un puesto que ahora pasará a ocupar David Sainz.

Por otro lado, en el Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura de Mar Vaquero se ha formalizado el cese de Javier Bertoz como delegado territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, nombrando en su lugar a José Luis Moret.

Los socios de coalición mantendrán a Luis Simal como director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), pero queda por despejar la equis en el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).

Otra de las grandes incógnitas es si, al margen de Alberto Izquierdo, Azcón fichará a más políticos del PAR para terminar de completar la estructura institucional del Ejecutivo.

En Medio Ambiente, el organigrama ha dado aparentemente menos quebraderos de cabeza, aunque al igual que sucede en Agricultura, sigue sin haber jefe de gabinete.

María del Carmen Sanz Gandásegui ha sido designada secretaria general técnica, Óscar Fayanás, nombre clave en la investigación del 'caso Forestalia', llevará las riendas de Medio Natural y José Montoya hará lo propio con Calidad Ambiental.

Además, en uno de los últimos consejos de Gobierno extraordinarios se confirmó a Alberto Fernández-Arias Montoya como director general de Caza y Pesca.

Mientras, en Agricultura han sido designados, entre otros, el secretario general técnico, Adolfo Ballestín; el director general de Desarrollo Rural, Ángel Ubieto, y el director general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales.