48 horas con León XIV en Madrid: "Ha sido todo un poco caótico, pero ha merecido muchísimo la pena"

La aragonesa Gabriela Lázaro tardará en olvidar las últimas 48 horas. Ella ha sido una de las miles de jóvenes que han viajado hasta Madrid para ver de cerca a León XIV.

Por su juventud -solo tiene 20 años-, nunca antes había visto a un Papa en España y la experiencia no ha podido merecer más la pena.

“Ha estado muy bien. Había muchísima gente y ha sido todo un poco caótico, pero ha habido muy buen ambiente y lo que ha dicho el Papa me ha gustado un montón”, reconocía poco antes de coger el autobús de vuelta a Zaragoza.

Esta zaragozana, estudiante de Lenguas Modernas en la Universidad de Zaragoza, forma parte de la parroquia de Santa Engracia, desde donde se han organizado numerosos grupos para acudir al multitudinario evento.

De todos los mensajes que ha lanzado Robert Prevost se queda con lo que dijo León XIV en la vigilia del sábado, donde invitó a los jóvenes a cambiar la historia a través del amor. “También nos ha pedido que seamos humanos, un mensaje muy sencillo pero, a la vez, muy bonito. Ojalá podamos ser todos un poco más así”, apuntaba.

Junto a sus amigos, pudo ver relativamente cerca al Sumo Pontífice. Además, “había un montón de pantallas en todos los sectores”. “Fue súper cómodo”, admitía.

Menos lo fue tener que dormir en un pabellón y cenar de bocadillo, pero la experiencia lo valía. “Estamos muy agradecidos al colegio que nos ha acogido. Estábamos muy cerca de la plaza de Lima, han sido muy amables”, contaba.

Moverse (y no perderse) por Madrid tampoco fue fácil. Había “bastantes aglomeraciones” y el hecho de ir en un grupo de unas 400 personas, entre las que no faltaban las banderas de Aragón y del Real Zaragoza, lo hacía todo más complicado. “Pero la verdad es que íbamos bien organizados”, admitía.

La joven sabía que iba a haber mucha gente, pero no esperaba tanta. “Ha sido una pasada, la verdad. Además, en la vigilia hubo un montón de conciertos. Desde luego, no es lo más importante, pero siempre está bien. Fue muy divertido, nos quedamos hasta el final”, contaba.

A la mañana siguiente estuvo siguiendo la misa y la procesión del Corpus, otros momentos que no se borrarán de su retina.

Anecdotario aragonés

Las últimas 48 horas han estado repletas, también, de anécdotas en clave aragonesa. La primera se produjo antes, incluso, de que León XIV bajara del avión.

La periodista zaragozana Victoria Cardiel le regaló al Santo Padre una cinta de la Virgen del Pilar, un gesto que el Pontífice no dudó en agradecer.

"Soy de Zaragoza y la Virgen del Pilar no me perdonaría no haberle traído una medida", le decía Cardiel en el avión.

"Lamentablemente no puedo parar en Zaragoza esta vez", le contestaba apenado Robert Prevost en perfecto castellano.

La propia reina Letizia hizo otro guiño involuntario a Aragón al recuperar un bonito diseño en blanco de The 2nd Skin CO, una de sus firmas de cabecera.

A esto se suma la espectacular casulla de Prevost, confeccionada por la empresa aragonesa Zarasanta e inspirada en la obra de José Luis Galicia, autor de los frescos de la catedral de la Almudena.

Las anécdotas no quedan ahí. Este domingo por la tarde, la nadadora Teresa Perales emocionaba en un discurso en el Movistar Arena junto a Carolina Marín en el que destacó la importancia de la fe en los momentos más difíciles y dio las gracias al Papa por recordar que caer no es el final del camino.

A todos estos 'momentazos' hay que sumar la representación aragonesa en la capital. Entre las miles de personas que no quisieron perderse la misa del domingo estuvo el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

"Emocionado por haber podido formar parte de la multitudinaria misa de Su Santidad el Papa León XIV en la plaza de Cibeles. Muy agradecido por representar a Aragón en un momento histórico de fe, esperanza y gozo para millones de católicos", escribió a través de su perfil oficial de X (antes Twitter).