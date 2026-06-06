José María, el aragonés que estará con el Papa León XIV en Madrid de principio a fin: "Esto no es un gran evento más"

Ni es “un evento más” ni un ‘show’. La primera visita del Papa León XIV a España ha requerido de “frenéticos” meses de planificación e incluso “noches sin dormir”.

Lo sabe bien José María Albalad, miembro de la Comisión Ejecutiva de la organización de la visita del Santo Padre.

Las últimas horas han sido un no parar. La organización se ha centrado en ir resolviendo problemas y cuestiones de último minuto para que el ‘Día D’ todo estuviese en orden.

Este viernes estaba ya todo “listo y preparado”. Ya desde el jueves se han venido haciendo ensayos en los principales escenarios, desde el eje de la Castellana hasta la plaza de Lima y Cibeles.

“Suenan música, coros… Ha habido mucha gente asomándose, hay mucha expectación”, contaba.

La operativa ha estado marcada, también, por las grandes restricciones de tráfico, que han blindado la capital.

El mayor reto ha sido organizar un viaje apostólico de tantos días en apenas cuatro meses. Esto no es lo habitual, ya que para este tipo de visitas suele haber al menos un año de preparación.

Tampoco se queda atrás todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y más en un contexto geopolítico tan complicado.

No hay que olvidar que esta es la primera visita de un Papa a España en 15 años -la última fue la de Benedicto XVI en 2011-y que, también, es la primera que hace Prevost a un país europeo como máximo representante de la Iglesia Católica.

‘Solo’ acreditar a las miles de personas que en algún momento van a estar cerca del Santo Padre ha requerido de un enorme esfuerzo. “Hay que pasar el filtro de Policía Nacional y entregarlas una a una. El centro de operaciones está siendo el Santiago Bernabéu, que, además, acogerá uno de los mayores actos este lunes por la tarde”, apuntaba Albalad.

Todo ese trabajo se ha transformado ahora en la ilusión y la esperanza de que tanto los cientos de miles de católicos que estarán este fin de semana en la capital como el resto de ciudadanos “vibren” con el Papa.

“Un encuentro único”

El de este fin de semana será “un encuentro único” que, según Albalad, llenará de esperanza “a una sociedad sedienta de sentido”.

“Viene a confirmarnos en la fe a todos los católicos en su condición de pastor de la Iglesia Universal y, por otro lado, como jefe de Estado, ayudará a establecer un diálogo con toda la sociedad", cuenta.

El aragonés estará con León XIV prácticamente de principio a fin en esta primera parada del viaje.

Solo en Madrid, el ‘equipo’ ha estado formado por cerca de 20.000 voluntarios y trabajadores de un crisol de empresas. La mayoría han colaborado de forma desinteresada en prácticamente todos los ámbitos, desde la logística al protocolo, la comunicación, la liturgia, la seguridad o la economía.

“Ha habido una gran coordinación para que nada falle y que se produzca ese gran encuentro, que es lo importante”, razonaba.

La gran expectación, dice el organizador aragonés, demuestra que el Papa es “un líder mundial” y que en momentos de tantos intereses e incertidumbres “hay una voz que se alza en defensa de la persona y la dignidad humana por encima de los intereses tecnológicos, políticos e ideológicos”.