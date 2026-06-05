Menos de 30 guardias civiles para más de 35.000 vecinos: el SOS de Caspe ante un refuerzo de seguridad que no llega

La muerte de un joven valenciano tras una trágica pelea en Caspe ha vuelto a sacar a la luz las carencias del municipio en materia de seguridad. Su alcaldesa, Ana Jarque, lleva años reclamando un "refuerzo continuado", pero "nunca llega".

"Hay menos de una treintena de guardias civiles para todo el partido judicial. Estamos hablando de más de 35.000 personas teniendo en cuenta la población flotante", lamenta.

El problema no es solo ese. La distancia entre unos municipios y otros es inabarcable para los pocos agentes en plantilla. De Mequinenza a Escatrón y Sástago hay 80 kilómetros, un factor clave en caso de emergencia.

Los números de la Policía Local tampoco dan. Tras un pasado no exento de problemas, actualmente hay 14 agentes en activo, pero se necesitarían "unos 30", reconoce la regidora, y los avances van "a paso de hormiguita".

Para paliar el déficit han puesto cerca de un centenar de cámaras. Unas 80, cuenta, están ya "legalizadas", mientras que otras 20, ya instaladas, siguen pendientes de permisos.

En estos momentos, Caspe tiene 11.000 vecinos censados, pero con la recogida de la fruta, la población aumenta estos días hasta los 18.000.

Será así hasta el mes de septiembre, cuando terminará la campaña de la fruta de hueso y la localidad volverá a su ser.

El 14 de abril se hizo una junta de seguridad en la que el Consistorio volvió a reclamar más medios. "Dijeron que se hacían cargo, pero ya empezó la campaña, que este año ha venido muy masificada. La semana pasada, viendo que pasaban los meses y seguía sin haber suficientes refuerzos, volvimos a demandar más patrullas por las noches", apunta la alcaldesa de Caspe.

El gran problema es ese: las noches. De día, el Ayuntamiento ha optado por reforzar sus patrullas y hacer que vayan tres personas en vez de dos para tener mayores garantías en caso de conflicto.

Las noches que sale la Policía Local no suele haber problemas, pero solo salen de una a dos noches a la semana. "Lo hacen esporádicamente porque no tenemos personal. En el caso de la Guardia Civil, hay una pareja para todo el partido judicial y si está en Mequinenza no está en Caspe", relata Jarque.

A esto hay que sumar que no hay Policía Nacional y que ningún otro municipio cuenta con Policía Local.

Jarque cree que con los crecimientos poblacionales que hay "no se puede seguir así". Sobre todo si, fruto de la regularización masiva, hay personas que terminan quedándose en el término municipal.

Su queja, sin embargo, no es compartida por la Delegación del Gobierno, que defiende que todas las peticiones que ha hecho la alcaldesa "han sido atendidas".

"En la anterior campaña hubo varias juntas de seguridad y la Guardia Civil estuvo presente. Los refuerzos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) fueron muy evidentes. No es una población que esté desatendida", justificaba el delegado, Fernando Beltrán.

Tras el trágico suceso de este jueves, la distancia entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno parece aún mayor. Lejos de comprometer los medios adicionales que reclaman desde el Consistorio, el dirigente socialista puso el acento en la Policía Local, un problema "histórico", dijo, desde que Jarque está al frente de la Corporación. "Seguimos sin arreglar este tema. En la última convocatoria general del Gobierno de Aragón, con 43 plazas, Caspe no está", resaltaba.

Sus palabras sentaron especialmente mal a la alcaldesa, que no piensa cejar en su empeño e intensificará su acción en estas próximas horas.

Vivienda y servicios

La seguridad es un tema capital para Caspe, pero los retos de la temporada de la fruta van mucho más allá, ya que la situación tampoco es mucho mejor si se habla de alojamiento o de servicios.

Todo esto hace que el verano se prevea complicado. Y más, en los momentos 'de descanso' entre una campaña y otra. "Las personas se quedan aquí y, esos días, suele haber más conflicto", admite.

Minuto de silencio

Delegación se ha comprometido a reforzar al menos esta semana la presencia de la Guardia Civil después del impresionante despliegue de las últimas horas, en las que se contó, incluso, con un helicóptero que resultó clave para dar con el presunto autor del crimen.

Desde la localidad piden que los refuerzos no sean puntuales sino permanentes y no aceptan que se les diga que tienen que ser ellos los que tienen que contratar más Policía Local. "Sentimos que no nos miran, que no nos hacen caso", critica Jarque.

El Ayuntamiento ha convocado este viernes una concentración y un minuto de silencio a las 14.00 para mostrar su repulsa por la muerte del joven valenciano. También leerá un manifiesto solicitando más recursos.

A disposición judicial

Mientras, el joven detenido como presunto autor del crimen pasará a disposición judicial a partir de las 10.00.

La jueza acudió en la madrugada de ayer al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cadáver. En un primer informe remitido a la instructora una vez realizada la autopsia se confirmó que el fallecimiento se produjo por una muerte "violenta-homicida".

El cuerpo de la víctima ha pasado a disposición de la familia, que le dará sepultura en su ciudad natal.

Según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por el momento no se busca a ninguna otra persona más que pudiera estar implicada en el suceso.