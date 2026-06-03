Vox hará pruebas forenses de edad a más de 90 menas en Aragón y expulsará a los que superen los 18 años

Salvamento Marítimo desembarca a 60 migrantes, varios de ellos menores, que llegaban en patera a Lanzarote (Canarias). EP

Vox hará pruebas forenses de edad a más de 90 menores extranjeros no acompañados enviados a la Comunidad desde el pasado otoño.

Según explican desde la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia de Alejandro Nolasco, de los 116 entregados "forzosamente" por el Estado, solo 23 han acreditado fehacientemente su edad.

Por ello, el Ejecutivo encargará análisis de los 93 restantes para comprobar si realmente tienen menos de 18 años o son mayores de edad.

El propio Nolasco ha 'enseñado el camino' este miércoles a los que tengan 18 años o más. El vicepresidente sorprendía anunciando la expulsión de un "falso mena" que decía tener 13 años y en realidad rozaba la veintena.

Desde el Departamento de Desregulación recuerdan que ya el anterior Gobierno del PP se ha venido negando insistentemente al criterio utilizado por el Gobierno de Pedro Sánchez para resolver la Contingencia migratoria extraordinaria "y lo sigue haciendo".

Para ello, desde el Pignatelli se ha recurrido a argumentos técnicos y legales caso por caso, lo que hasta el momento "ha evitado la llegada de decenas de menas que inicialmente el Estado había asignado a Aragón".

"Los que se acogen son aquellos que llegan tras dictarse una orden forzosa que lleva consigo la amenaza de acciones incluso penales contra las autoridades autonómicas si no se acogen", recalcan.

El primero llegó el 9 de octubre y el último, hasta la fecha, el pasado 27 de abril.

Desde Vox rechazan que el Gobierno de Sánchez dé por buena la edad que dicen tener los menores, lo que hace que la mayoría digan tener habitualmente entre 16 y 17 años, de media.

En su rueda de prensa, Nolasco retaba al ministro Ángel Víctor Torres.

"Ya hemos expulsado a uno de sus falsos menas y lo hemos hecho con plenas garantías legales. ¿Nos va a llevar al tribunal de la ONU como con la Ley de Memoria, al de Corea del Norte o al Consejo Jedi?", le preguntaba en tono burlesco.

¿Y qué va a pasar a partir de ahora? El propio vicepresidente avanzaba que a los de más de 18 años los llevarán "a las puertas de Delegación del Gobierno y quedarán bajo su estricta responsabilidad". "Aragón no va a consentir que el Gobierno de Pedro Sánchez siga siendo cómplice de esta invasión migratoria. No vamos a asistir de brazos cruzados", manifestaba.