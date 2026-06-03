Cáritas denuncia el aumento de personas vulnerables que viven de "realquiler" y el "abuso" de los caseros en Aragón

Carlos Gómez y África Navarro en la presentación de la Memoria de Cáritas 2025 Cáritas

El problema de la vivienda es una realidad que persiste y que afecta, sobre todo, a los más vulnerables. Así lo evidencia la Memoria de Cáritas Diocesana de este 2025 ya que el 43,17% de sus ayudas económicas fueron destinadas para vivienda.

Según señalan, las personas a las que atienden residen en un hogar unipersonal y monoparental. Sin embargo, dentro de esta casuística remarcan su preocupación por el aumento de que "la mayoría viven en régimen de alquiler y un porcentaje importante en realquiler".

"Esto se debe a que en muchos casos es porque no tienen recursos económicos o porque no tienen capacidad jurídica administrativa para firmar un contrato de alquiler", señala Carlos Gómez, director de Cáritas.

Esto además denuncia un aumento de la "economía sumergida" por parte de los propietarios ya que les cobran en negro. Además denuncian abusos del casero: "Les echan a la mínima que pueden".

Asimismo, evidencian que es un problema que va a más por el aumento de los alquileres. Como ejemplo de este abuso, África Navarro, secretaria general de la entidad, ha señalado que se han dado casos de pedir seis meses de alquiler por adelantado por una habitación.

9.326 personas atendidas

A lo largo del año pasado, Cáritas ha atendido 9.326 personas a través de los 86 puntos de acogida parroquiales y los 4 servicios especializados.

El perfil predominante se centra en mujeres, de entre 26 y 45 años, en situación de desempleo, nacida en un país extranjero, en situación administrativa irregular, en hogar unipersonal o monoparental y en régimen de alquiler o realquiler.

El 75,8% de las personas acogidas en 2025 eran nacidas en un país extranjero, siendo Colombia, Venezuela, Marruecos, Perú y Nicaragua, los principales países de procedencia. Además, el 55% de las personas atendidas de nacionalidad extranjera estaban en situación irregular en el momento de ser atendidas.

Cáritas Diocesana de Zaragoza durante el año 2025 concedió 8.588 ayudas directas a familias por valor de 1.484.649,60 euros. Así, la mitad de los importes de las ayudas se destinaron a necesidades básicas como alimentación, ropa o transporte.

"Las políticas públicas desgraciadamente no cubren las necesidades básicas de colectivos de población importante y nos tenemos que hacer cargo las entidades", recalcan desde Cáritas

32 expedientes tramitados

Durante la rueda de prensa, la entidad social ha remarcado su defensa a la regularización extraordinaria de personas migrantes por "la dignidad de las personas, defendemos los derechos humanos".

Asimismo señalan que se trata de una apertura de oportunidades reales de "integración, estabilidad y participación social".

Durante este proceso, desde Cáritas han trabajado en los dispositivos de ayuda con 325 personas y han emitido 275 certificados de vulnerabilidad y han prestado ayuda jurídica a 70 personas. Finalmente han realizado 32 expedientes de regularización.