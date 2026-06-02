Atades premia la inteligencia artificial y el compromiso social con la discapacidad en España y América en sus XVII Premios

Atades ha premiado este martes el impacto real de proyectos de dentro y fuera de Aragón que hacen posible una vida plena para las personas con discapacidad intelectual, función intelectual límite y autismo impulsando su autonomía, visibilidad y acceso al empleo.

La gala, que va ya por su XVII edición, se ha celebrado en la Sala Goya de La Aljafería y ha reunido a destacados representantes de la Comunidad; desde el vicepresidente Alejandro Nolasco a la presidenta de las Cortes, María Navarro; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Este año, los premios han dado un paso decisivo en su historia al abrir sus fronteras a América con la creación del I Premio Americano ATADES – Fundación hiberus, consolidando su vocación de ser altavoz de buenas prácticas sin límites geográficos.

En esta ocasión se ha celebrado la innovación tecnológica de Elliot, de Fundación A LA PAR; la comunicación de servicio público del programa 'De seda y hierro', de la 2; y la inclusión económica a través del empleo con el proyecto Mbarete, de Fundación Saraki.

La Fundación A LA PAR ha sido reconocida por Elliot, una herramienta que transforma la vida diaria de las personas con discapacidad intelectual al facilitar algo tan esencial como elegir y decidir. Gracias a la integración de inteligencia artificial, apoyos digitales y entornos del hogar adaptados, Elliot permite afrontar con mayor seguridad tareas cotidianas: gestionar una agenda, organizar una rutina, tomar decisiones en casa o desenvolverse con más autonomía en su entorno.

Más de 3.400 personas ya utilizan esta aplicación que no solo aporta tecnología, sino confianza, tranquilidad para las familias y, sobre todo, la posibilidad real de construir un proyecto de vida propio.

La presidenta de la Fundación A LA PAR, Almudena Martorell, y la directora de Apoyo a la Discapacidad de la Fundación A LA PAR, Myriam Becerril, han sido las encargadas de recoger el galardón. “Este premio reafirma que la innovación solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas con discapacidad intelectual, permitiéndoles elegir su propio proyecto vital", han dicho.

Por su parte, el programa ‘De seda y hierro’, de La 2 de RTVE, ha sido reconocido por su capacidad para transformar la manera en que la sociedad mira la discapacidad, acercándola al día a día de las personas con sensibilidad, respeto y verdad.

A través de sus historias no solo muestra realidades, sino que las hace comprensibles, cercanas y humanas, ayudando a romper estigmas y a generar empatía en miles de espectadores.

Cada episodio, destacan desde Atades, pone rostro a la discapacidad, la salud mental o la dependencia, demostrando que detrás de cada historia hay una vida con retos, pero también con talento, sueños y dignidad.

Patricia Martínez Marcos de León, directora del programa, ha recogido el premio junto a Cristina López Sacristán, realizadora. "Es muy importante para todo el equipo porque reconoce nuestro compromiso de servicio público al contar historias reales con respeto y profundidad. Nada de esto sería posible sin la generosidad de quienes confían en nosotros y comparten sus historias. Ellas son el corazón del programa”, han expresado.

Atades también ha reconocido el proyecto Mbarete, de la Fundación Saraki, por su capacidad para transformar la vida diaria de las personas a través del acceso real a oportunidades económicas.

A través de la formación, el empleo y el impulso al emprendimiento, esta iniciativa permite que muchas personas con discapacidad dejen de ver el futuro como una incertidumbre para empezar a construirlo con autonomía.

Mbarete genera algo esencial en el día a día: la posibilidad de trabajar, tomar decisiones propias y contribuir activamente a su entorno. Un impacto que no solo mejora la calidad de vida individual, sino que también transforma comunidades enteras, demostrando que la inclusión no es solo un derecho, sino una fuerza capaz de generar desarrollo, dignidad y nuevas oportunidades para todos. Un proyecto que se desarrolla desde el año 2017 y del que ya se han beneficiado más de 400 personas.

En este caso, la encargada de recibir la distinción ha sido María José Cabezudo, presidenta de la Fundación Saraki, quien ha expresado que “recibir este premio honra a Paraguay y a todas las personas que hacen posible la inclusión".

"En Saraki creemos que la inclusión de las personas con discapacidad no es solo un acto de justicia, sino una fuerza capaz de transformar comunidades, empresas y países. Mbarete significa fuerza y valentía: la fuerza que transforma vidas. Cada persona que accede al trabajo, emprende o encuentra un entorno que cree en su potencial, transforma también la forma en que la sociedad entiende la discapacidad", completaba.

Más allá de los proyectos, la gala ha querido poner rostro al impacto con historias concretas que reflejan el sentido del trabajo de Atades, desde Noa, una niña que descubre el mundo gracias a la tecnología; a Sergio, construyendo su autonomía paso a paso; Nieves, expresando su creatividad; Mariano y Amparo, compartiendo un proyecto de vida en pareja; o Mariví, disfrutando cada día a sus 80 años.

Todas ellas representan ese impacto cotidiano que va mucho más allá de los datos. "Hoy celebramos algo más que unos premios. Celebramos el impacto de una vida plena que se construye con oportunidades, apoyos y afectos. En Atades no hablamos de servicios, hablamos de proyectos de vida. No gestionamos recursos, transformamos realidades", destacaba su presidente, Antonio Rodríguez Cosme.

La XVII edición ha reunido un total de 108 candidaturas, incluyendo las 47 presentadas en la nueva categoría americana, reflejo del creciente compromiso social con la inclusión.

Este impulso se sustenta en una sólida estructura formada por 1.141 profesionales, 587 socios y 316 personas voluntarias, que permiten acompañar cada día a miles de personas.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha aprovechado para reivindicar a los familiares y a las personas con algún tipo de discapacidad intelectual, quienes "nos demuestran, con su esfuerzo permanente, el verdadero significado de la superación personal, la dignidad humana y el crecimiento de nuestra sociedad".

El líder de Vox ha enfatizado que estas familias son "la piedra angular del cuidado y la atención que merecen las personas con discapacidad intelectual", de modo que "desde las instituciones públicas se tiene el deber de escucharles y poner todas las vías que sean necesarias por parte de la Administración para que la plena inclusión sea una realidad".

En este sentido, ha querido ensalzar el recorrido de Atades, con "más de seis décadas trabajando por la formación y la integración de las personas con discapacidad intelectual".