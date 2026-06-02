Aragón dice 'no' a una nueva financiación negociada en bilaterales: "No vamos a caer en la trampa por segunda vez"

Aragón dice 'no' a una nueva financiación autonómica negociada en bilaterales. El Ejecutivo de Jorge Azcón asegura que no va a caer en la trampa por segunda vez y pide llevar el debate donde corresponde: al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Este lunes, el Ministerio de Hacienda de Arcadi España sorprendía al reabrir la polémica en plena ola de escándalos en el PSOE y anunciar que iba a convocar a las comunidades a 'reuniones a dos' para abordar la reforma.

El melón lleva años abierto, pero nadie ha sido capaz de poner sobre la mesa una propuesta del gusto de las comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por el PP.

Ahora, Moncloa pisa el acelerador y asegura que el nuevo modelo "entraría en vigor el 1 de enero de 2027", un plazo que se antoja imposible de cumplir por la falta de acuerdo.

Desde el Pignatelli aseguran no tener fecha para este primer encuentro bilateral, pero no tardarán en recibir la convocatoria, ya que desde el propio Ministerio trasladaban ayer que las reuniones serán "inmediatas".

Lo que tienen claro en la DGA es que no van a consentir un trato singular a regiones como Cataluña para garantizar la supervivencia política de Pedro Sánchez o que el debate se despache mediante 'vis a vis' entre los consejeros autonómicos y el Gobierno de España.

"Esta jugada ya la hemos visto. Es una cuestión que afecta a todos y todos debemos estar", subrayan desde el Gobierno PP-Vox.

El hecho de que el partido de Santiago Abascal vuelva a formar parte del Ejecutivo aragonés no altera la hoja de ruta de los populares.

Azcón volverá a defender una financiación justa que recoja las particularidades del territorio. Principalmente, la despoblación, la dispersión y la orografía.

Hace año y medio, el propio líder autonómico se dirigía por carta a la entonces ministra Montero para exigir que estos factores se tuviesen en cuenta en el nuevo modelo.

Con ella, sin embargo, no hubo ningún tipo de entendimiento y el debate terminó encallado como tantas otras veces.

Que ahora sea Arcadi España el interlocutor no implica que el punto de partida vaya a ser diferente.

En principio, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, será el encargado de mantener las reuniones bilaterales, que podrán ser presenciales o por videoconferencia en función de la disponibilidad o la preferencia de las comunidades.

Los plazos del Gobierno

Según trasladaron este lunes desde Moncloa, el ministro "mantiene el compromiso de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Este sería el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación autonómica y el inicio del trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año, una fecha que llama la atención por la debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso y el Senado.

Desde el PP-Aragón dudan de que PSOE y Sumar sean capaces de articular el nuevo modelo en tan poco tiempo y sin apoyos y mantienen la promesa de 'combatir' el modelo por tierra, mar y aire mientras no recoja las reivindicaciones de la Comunidad, apoyadas por la mayoría de los partidos de las Cortes.

El Gobierno de coalición insiste en que la nueva financiación permitiría elevar en 20.975 millones de euros los recursos de las autonomías; en que habría una garantía de statu quo por la que ninguna comunidad recibiría menos dinero que con el anterior modelo.

No obstante, según se hizo público en el momento álgido del debate, Aragón sería una de las comunidades más perjudicadas, de ahí el rechazo frontal del Gobierno de Azcón.

El plan del Ministerio incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla nuevas variables e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población.

También "se amplía, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de nivelación horizontal equitativo, objetivo y transparente", señalan desde Moncloa.

La mayor autonomía, continúan, también se refleja en la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios.

Además, habrá un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático del que Aragón únicamente vería las migajas.

Pese al nuevo intento del PSOE, en el PP creen que todo volverá a quedar en agua de borrajas y consideran que, aunque la financiación necesita una reforma urgente, no se verá esta legislatura, por lo que el futuro modelo podría volver a quedar sobre la mesa del partido que gobierne tras las generales.

Especialmente si se tiene en cuenta que el Gobierno central ni siquiera ha presentado unos nuevos presupuestos y no hay visos de que vaya a hacerlo en los próximos meses.