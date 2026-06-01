Vox pone fecha al fin de la fruta extranjera en los colegios: este es el mes en el que empezará a repartir fruta de Aragón

El Gobierno recurrirá a fondos propios para garantizar el origen nacional de la fruta en los colegios de Aragón. E. E.

Vox ha puesto fecha este lunes al fin de la fruta extranjera en los colegios de Aragón.

La directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, Amparo Cuéllar, ha confirmado en las Cortes de Aragón que el Ejecutivo de Jorge Azcón recurrirá a fondos propios para apostar por el producto de kilómetro cero.

La prioridad del Departamento, ahora dirigido por Arancha Simón, "es que el programa de fruta y leche funcione correctamente y tenga una utilidad real para los centros y los alumnos. Realizar un suministro no adecuado sería irresponsable por nuestra parte y contrario al objetivo educativo del programa", remarcaba Cuéllar a preguntas de la oposición.

Así, la idea es que el reparto de fruta de Aragón comience "en septiembre" con motivo del inicio del nuevo curso.

¿Y a qué se debe el cambio? La propia directora general ha recordado que durante la ejecución del anterior programa se registraron varias incidencias, con entregas incompletas, diferencias entre las frutas previstas y suministradas y problemas documentales que generaron quejas de centros escolares como reclamaciones, preguntas parlamentarias y la apertura de expedientes administrativos.

Con el reparto se busca "enseñar a los niños hábitos saludables" junto a medidas pedagógicas de acompañamiento dentro de la planificación educativa de los centros escolares.

Por ello, próximamente habrá más talleres con actividades formativas y prácticas relacionadas con la alimentación saludable, la agricultura, el consumo sostenible y la reducción del desperdicio alimentario.

"También los habrá de cocina, degustación y sensibilización sobre productos locales, de km 0, y hábitos nutricionales adecuados", completaba Cuéllar.

La propia empresa adjudicataria hará talleres de cata de fruta y productos lácteos de hora y media en grupos de 25.

A través de ellas se tratará de estimular los sentidos. "Serán productos en su estado natural, sin edulcorantes o potenciadores del sabor", agregaba.

Además, se tratará de incrementar el conocimiento del alumnado sobre el cultivo y la procedencia de frutas y hortalizas, así como aumentar lo que se sabe sobre la cadena de producción.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.