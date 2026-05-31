Menas, "mucho cerdo" y "españoles primero": Vox saca su vena más política para marcar perfil propio ante Jorge Azcón

Vox no ha tardado ni 100 días en sacar su vena más política para marcar perfil propio ante el PP de Jorge Azcón.

Con las consejerías todavía 'a medio hacer', el partido de Santiago Abascal no ha dejado pasar un minuto y ha puesto 'nombre y apellidos' a sus prioridades para la presente legislatura.

La 'prioridad nacional', eje de la negociación en Aragón, Extremadura y Castilla y León y previsiblemente en Andalucía, se ha convertido por méritos propios en la más sonada, pero los primeros días de Gobierno también han permitido ver también una 'nueva forma de hacer las cosas'.

El vicepresidente y concejal de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, sorprendía al utilizar el altavoz del Gobierno de Aragón para denunciar públicamente la agresión de un menor extranjero no acompañado de 16 años y origen marroquí a una trabajadora social.

Lejos de ser algo puntual, esta se va a convertir en la tónica mientras haya Gobierno.

En Vox no lo ocultan y aseguran que siempre que lleguen incidentes similares al gabinete serán "proactivos" y lo pondrán en conocimiento de los aragoneses una vez se analice el material del que se disponga.

Como ejemplo ponen el modo de proceder de esta primera vez. La agresión se produjo el pasado 22 de mayo, pero la DGA no informó hasta el 27, una vez tuvo atados todos los detalles.

"Es un ejercicio de transparencia, va a cambiar el paradigma del funcionamiento de Bienestar Social", subrayan desde la formación.

Episodios como este han llevado a Nolasco a exigir una mayor presencia policial en los centros de menores, una reivindicación que se encontró con un sonoro 'no' del PP y que originó lo que parecía el primer conato de incendio de la coalición.

El propio Nolasco salió al paso negando que existiera una brecha con los populares, pero dejando claro que si ese refuerzo no se hacía de la mano de la Policía Adscrita se buscarían otras alternativas “con medios públicos y medios privados”.

Para el partido, es la única forma de "acabar con la inseguridad" y reducir la conflictividad.

"No vamos a esperar a que maten a una educadora o a que haya una violación u otro incendio", exponía el dirigente voxista.

La fórmula está "pendiente de encajar", pero Vox no va a dar su brazo a torcer. Y más teniendo en cuenta que este punto forma parte del acuerdo de Gobierno.

En el apartado 2, dedicado a inmigración, los socios se comprometen a reforzar los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores, así como los relativos a la seguridad de las plantillas. "Se trabajará en identificar y evitar ubicaciones donde se generen problemas de convivencia y seguridad", dice literalmente el texto al que se agarra Vox.

"Un escándalo"

La semana empezaba fuerte con Alejandro Nolasco denunciando el "escándalo" de la última agresión machista y urgiendo la "expulsión inmediata" del marroquí multirreincidente que hace escasos días apuñaló a una mujer y su hijo en el barrio de Las Fuentes, en Zaragoza.

“No estamos criminalizando a los inmigrantes por el hecho de serlo. Hay una gran cantidad de inmigrantes ilegales que cometen delitos. A un español te lo tienes que comer, pero, ¿por qué tenemos que permitir que haya gente que viene de fuera y hace del delito su forma de vida esté aquí?”, llegaba a preguntarse.

La oposición, mientras tanto, no salía de su asombro.

Polémicas no buscadas

Vox también se ha encontrado en las últimas semanas con polémicas no buscadas. Las palabras de David Arranz sobre el consumo de cerdo en los comedores escolares en la Comisión de Educación no estaban 'en el guión', pero han vuelto a convertir a la formación en noticia nacional.

El diputado llegó a asegurar en sede parlamentaria que le gustaría ver "mucho cerdo". "El cerdo es un alimento muy nuestro, muy de aquí. También suprimiremos la aplicación del programa para la enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí. Es mejor no seguir con ellos. Si lo que queremos es integrar a la gente que viene aquí, tendrán que aprender nuestras costumbres, no las de Marruecos", señalaba.

Desde el partido no ven con malos ojos haberse vuelto (otra vez) virales. Sobre todo porque lo que decía Arranz forma parte de su ideario, que defiende un producto de calidad como la carne de Aragón antes que otros "que no tengan ese arraigo".

El sello de Vox también se ha visto en decisiones como el fin de la fruta extranjera en los colegios aragoneses, aunque el Departamento tiene que detallar todavía cómo desarrollará la medida sin chocar con la normativa europea.

Preguntas y respuestas

El goteo de polémicas y salidas de tono hizo que Vox se convirtiera en el protagonista involuntario del último Consejo de Gobierno.

A la vicepresidenta, Mar Vaquero, se le preguntó prácticamente por todas, y no le quedó otro remedio que echar balones fuera y buscar fórmulas que permitieran dejar clara la postura del PP sin 'herir sensibilidades'.

Si hace unos meses la pregunta más repetida era '¿cuándo habrá presupuestos?, los populares asumen que, en adelante, tendrán que ir sorteando los charcos de su socio.

Por el momento, ni unos ni otros dan importancia a los "matices" y "precisiones" que se han ido haciendo en las últimas horas.

"El clima es de cordialidad, somos dos partidos, pero un mismo Gobierno. Nuestros mensajes se complementan", afirman.

La pregunta es si esa cordialidad durará cuatro años o si se romperá en unos meses como sucedió con el primer Ejecutivo PP-Vox. Los presupuestos de 2027 serán la primera prueba de fuego, y en el horizonte asoman unas cada vez más cercanas elecciones municipales y generales.

También está por ver cómo se concreta la aplicación de la 'prioridad nacional' y hasta qué punto cambia (o no) el acceso a prestaciones y ayudas en Aragón en materia de Bienestar Social o Vivienda.

Para los populares, no obstante, las garantías vienen en el propio pacto de Gobierno, donde se dice que no se hará nada fuera de la legalidad.