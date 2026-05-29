Azcón: "Vamos a apoyar a todos los equipos para que vuelvan a las más altas categorías, sin mezclar política con deporte"

Los descensos del Real Zaragoza y el Huesca a Primera RFEF han llegado este viernes al Pleno de las Cortes de Aragón. Desde CHA han preguntado al presidente Jorge Azcón por los responsables de estos fracasos, así como por las ayudas para los clubes de élite que anunció la vicepresidenta Mar Vaquero.

Azcón, “tremendamente dolido como zaragocista”, ha apuntado como responsables a “todos los que están al frente del club”, “desde jugadores a directivos”. Un debate que ha rebajado el tono del Pleno, pensando en “empatizar con el dolor” de los aficionados.

La intervención ha derivado en ese “plan de rescate indirecto” que mencionó Vaquero el pasado martes. El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, ha reclamado que esas ayudas vengan condicionadas a resultados deportivos o al arraigo de los dirigentes.

“¿Usted ve normal que no se exijan compromisos de pago? Los zaragocistas tienen claro quiénes son los culpables. Si metemos dinero al Zaragoza, se beneficiarán otras personas. Insisto. ¿Ese plan de rescate se va a condicionar a resultados o arraigo?”, ha cuestionado Azcón.

Ante ello, en primer lugar, Azcón ha ironizado con que Chunta exija el arraigo como prioridad en el reparto de ayudas, en referencia a la denominada ‘prioridad nacional’ acordada entre PP y Vox.

Posteriormente, el presidente ha prometido apoyar a “todos los equipos aragoneses” con el objetivo de que “vuelvan a las más altas categorías”.

Eso sí, lo que tiene claro Azcón es que “no hay que mezclar política con deporte”.

“¿Qué quiere, que los gobiernos digamos qué tienen que hacer? Eso fue cuando gobernaban y Agapito estaba al frente del Real Zaragoza. CHA se sentaba en ese Consejo de Administración. No se puede mezclar política con deporte”, ha avanzado.