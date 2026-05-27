Pleno en la adjudicación de plazas mir: Aragón agota todas sus vacantes a primera hora del último día de elección

Proceso de elección de las plazas mir en el Ministerio de Sanidad Ministerio de Sanidad

Aragón está de enhorabuena. A primera hora del último día de la adjudicación de las plazas de médico interno residente puede decir que ha hecho pleno en todas las especialidades.

Este año la comunidad aragonesa aumentó su número ofertado con 271 plazas, 84 de ellas en Medicina Familiar y Comunitaria.

Así, en el turno de mañana de selección de especialidades todas ellas han colgado el cartel de completo para esta fase de adjudicación ordinaria.

Esto se debe a que dos médicos se han hecho con la plaza del Sector de Alcañiz a las 10.13 y con la de Calatayud a las 10.20 acabando con las existentes en Aragón.

Se trata de un hito ya que en el curso pasado se tuvo que esperar hasta el último momento para llenar todas las plazas disponibles.

Ha sido una selección a la carrera en el que todos los ojos estaban puestos en Medicina Familiar y Comunitaria, única especialidad que en la mañana de este miércoles quedaba con dos únicas plazas ya que Medicina Preventiva y Salud Pública había adjudicado su última disponible en la mañana del martes.

Aragón llegaba a los tres días decisivos con 35 puestos disponibles, 33 de ellos en familia, y con la mente puesta en hacer pleno y repetir los números del año pasado.

A pesar de que había sido un proceso lento en referencia a esta especialidad, según fue avanzando los días fue cogiendo carrerilla.

Sin ir más lejos, este martes por la tarde comenzaron a elegirse uno detrás de otro los puestos libres. A primera hora de la tarde de este martes la oferta estaba en 12 y según fue avanzando Barbastro y Teruel se completaron.

Así, dejaron a los sectores de Alcañiz y Calatayud como última opción. Finalmente, el martes se cerró con una plaza en cada sector y a primera hora del miércoles se han completado.

Una alegría para el sector médico que sufre de un gran déficit de profesionales, sobre todo, en materia de medicina rural.

Aragón cierra así un proceso de selección mir que ha seguido "la norma" de años anteriores dejando Medicina Familiar como la última opción.

La comunidad fue receptor igualmente de la rapidez con la que volaron especialidades que siguen posicionándose de las más demandadas como Cirugía plástica, estética y reparadora (1), Oftalmología (7), Cardiología (6) y Dermatología (4 plazas), de esta especialidad citada, Paula Bayo procedente de Valencia se hizo con su última plaza en el primer día de selección.

La novedad de este año se presentó con la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias con tres plazas en Aragón que se completaron la semana pasada.

Una vez que se finalice la adjudicación, los médicos se unirán al resto de formaciones que ya hicieron su elección en el mes de abril.

La selección de enfermera interna residente vivió un último día -30 de abril- intenso, ya que Aragón llegó a la cuenta final con siete plazas vacantes que finalmente se completaron. Llenando así las 84 ofertadas tras el incremento de seis nuevas a diferencia del año anterior.

Además, se completaron el pasado 23 de abril las de Psicología (8), Farmacia (7), Biología (2), Física (2) y Química (1). Todos ellos comenzarán su residencia en el mes de junio