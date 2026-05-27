El Gobierno de Aragón, contra Pedro Sánchez y el PSOE: "La situación es ya insoportable, indecente e inigualable"

El Gobierno de Aragón ha endurecido sus ataques contra Pedro Sánchez, el PSOE y sus socios de Gobierno con motivo de la entrada de la UCO en la sede socialista de Ferraz.

Para la vicepresidenta, Mar Vaquero, la situación es ya "insoportable, indecente e inigualable". "No ha habido un presidente en la democracia tan salpicado por presuntos casos de corrupción", censuraba.

La dirigente popular recordaba que este es un caso que no afecta únicamente a la sede del PSOE, sino que se extiende al ámbito personal del máximo representante del Ejecutivo, al orgánico y al del propio Gobierno.

"La sede es un eslabón más de la cadena de casos de corrupción que se están investigando. Estamos hablando de ministros, de su esposa, de su hermano... Es el momento de que sean los españoles quienes decidan el Gobierno que quieren; que les cedan la voz", agregaba.

Vaquero cree que "nunca un Gobierno estuvo más acorralado". La prueba es que el presidente únicamente está siendo noticia por los presuntos casos de corrupción.

Esta misma reflexión la extiende también a los socios de Gobierno. "Tienen que decidir si le van a acompañar hasta el final de sus días. Puede que Sánchez merezca ser perseguido por la Justicia, pero los españoles no se merecen un presidente y un Gobierno que les dirija en estas circunstancias", afirmaba.

La vicepresidenta también se ha referido a las declaraciones de Sánchez en Roma. En su opinión, no es el más adecuado "para valorar el interés de los ciudadanos", ya que "se preocupa únicamente por su interés personal".

"Quienes deberían opinar son los ciudadanos, afecta a la imagen de nuestro país. No solo es presidente de sí mismo, son los españoles los que tienen que decidir. No les representa. Afortunadamente, cada día le queda un día menos y, tarde o temprano, la democracia seguro que será más fuerte que Pedro Sánchez", insistía.

Vaquero ha llegado, incluso, a citar a Kennedy para retratar "lo que está ocurriendo en nuestro país". "Sánchez cree que está por encima de la libertad y la ley. Lo que hace es poner en riesgo el Estado de derecho y la democracia. Cree que está por encima de los tribunales y la Constitución", continuaba.

"Por suerte", desde el Gobierno de Aragón confían en que la Justicia y la democracia "van a funcionar". "Son quienes de verdad están defendiendo el interés general de todos los españoles", remarcaba.