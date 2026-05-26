Los agricultores animan al Gobierno a retirar fruta extranjera en los colegios: "No sé si estará dentro de la normativa"

“Le tomo la palabra a la consejera”. Estas han sido las primeras reacciones de las organizaciones agrarias al anuncio de la responsable de Agricultura, Arancha Simón, de cortar los contratos que den fruta extranjera en los colegios, con el objetivo de primar el producto de cercanía.

Con ello, desde UAGA recogen el guante, pero le piden celeridad, con la duda de si estará dentro de la normativa.

“Si el objetivo es dar fruta de proximidad, ojalá mañana. Le tomo la palabra a la consejera. Den fruta en los colegios, a poder ser española y de Aragón. Pero sean rápidos”, ha apuntado el responsable de UAGA en Huesca, Óscar Moret.

Desde 2008, la Unión Europea financia un programa que busca contrarrestar la tendencia observada de disminución del consumo de frutas y hortalizas en la población escolar, incrementando de forma duradera la proporción de estos productos en la dieta infantil en una etapa en la que se están creando sus hábitos alimentarios.

Este programa tuvo polémica hace un año entre los agricultores y padres al detectarse distintas piezas procedentes de países de fuera de España, como peras de Sudáfrica y naranjas de Egipto. Ello provocó un profundo malestar entre los productores.

No obstante, el anterior Gobierno del PP, con el consejero Javier Rincón como responsable de Agricultura, reconocía que era un asunto complicado, ya que las cláusulas de proximidad están prohibidas por la Unión Europea, con multas que pueden ascender al millón de euros.

Ante ello, Simón adelantaba este lunes en las Cortes de Aragón que se van a revisar y valorar esos contratos para garantizar que cuando el programa se reactive lo haga "con fruta de calidad y de proximidad, con producto de aquí".

"Mientras tanto, continuaremos con las actividades de formación y educación alimentaria en los colegios. Enseñar a comer bien y a valorar los productos de nuestra tierra también es defender a nuestros agricultores", explicaba a los grupos de la oposición.

“Hemos tenido cuatro consejeros en tres años”

Por otro lado, desde UAGA han reconocido la complejidad de abordar los problemas que tiene la agricultura cuando han tenido que tratar con 4 consejeros en los últimos 3 años, de partidos, políticas y talantes diferentes entre sí: Joaquín Olona (PSOE), Ángel Samper (Vox), Javier Rincón (PP) y, ahora, Arancha Simón (Vox).

“Llevo 3 años en la Ejecutiva de UAGA y he visto pasar 4 consejeros. Es difícil hacer sindicalismo con tantos cambios de consejeros y directores generales, no facilita nuestro trabajo en un sector con tantos problemas y tan tensionado por la geopolítica internacional”, ha afirmado Moret.

Ante la nueva consejera, desde UAGA se reivindican ante el temor de que Vox pueda promover un recorte en las subvenciones a las organizaciones agrarias, poniendo en valor sus 50 años defendiendo al campo aragonés.

“Las subvenciones las usamos para pagar a los técnicos por el servicio que han dejado de dar las OCA. Un recorte perjudica al servicio que damos a los agricultores. Parece que todo lo que representa algo social es malo. En nuestro caso, no es así. Tenemos suficiente legitimidad después de 50 años de historia para ganarnos la representatividad del sector, mucho más que los partidos que han accedido a los gobiernos”, ha añadido.