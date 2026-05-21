La huelga de médicos obliga a aplazar 4.500 operaciones y amenaza con un retroceso histórico de las listas de espera

El sistema sanitario aragonés sigue sufriendo una vez más las consecutivas jornadas de huelga del sector médico. A pesar de que el pasado viernes, los sindicatos Cesm Aragón y Fasamet pusieran fin a la huelga autonómica con la firma de un acuerdo con el departamento de Sanidad, en el ámbito nacional siguen en pie de guerra contra el Estatuto Marco de Mónica García.

Por lo que aunque la huelga autonómica llegara a su fin, los paros que estaban organizados para esta semana han seguido en marcha. Esto ha conllevado, de nuevo, parones y reestructuración del calendario de operaciones programadas para estos cinco días.

A la vista de que finalice esta quinta huelga consecutiva de cinco días, las cuentas prevén que se superen las 4.500 intervenciones quirúrgicas suspendidas en lo que se lleva de paros desde el mes de verano.

Según los datos proporcionados por el departamento de Sanidad, este viernes se estimaba que se llegaba ya a las 4.000 operaciones canceladas.

A este número se debe sumar las 127 del lunes, 101 del martes y 115 del miércoles. Estas alcanzan ya en estos tres días 4.343 intervenciones por lo que se prevé que en los dos días que quedan se lleguen a las 4.500.

Unas operaciones suspendidas que se tienen que meter con encaje de bolillos. La consejería ha explicado en numerosas ocasiones que este reajuste se hace dependiendo de la prioridad clínica de los pacientes.

Si bien todo ello tiene un impacto en las listas de espera quirúrgicas. El pasado mes de marzo se hizo el último recuento en el que se evidenció una consecuencia directa en el plan de dinamización de las listas de espera.

Una de las medidas más remarcadas por el anterior consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ya que el año se cerró con un descenso del 27% y con números que casi llegaban a 5.000 pacientes en espera.

Esta disminución se ha visto alterada por las huelgas de médicos y en el mes de marzo se cruzó la barrera de los 6.000 pacientes. El impacto también es económico ya que desde el Salud estimaron una pérdida de 4 millones de euros.

A pesar de estos datos y las circunstancias excepcionales que se están viviendo en el sector sanitario, el acuerdo de Gobierno de PP y Vox remarcaba como punto esencial la continuidad del plan de choque contra las listas de espera quirúrgicas.

Esta medida que buscará implementar el nuevo consejero, Ángel Sanz, está enfocado en la optimización de la gestión de los recursos disponibles y la concertación con carácter subsidiario de servicios con la sanidad privada.

Los sindicatos siguen en huelga con el objetivo de conseguir un Estatuto propio con condiciones laborales y salariales únicamente para el sector médico debido a la responsabilidad y formación diferencial con el resto del sector sanitario.