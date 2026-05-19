Zaragoza será pionera al acoger el primer centro de día de España para niños y adolescentes con cáncer

Así será el centro de día para niños y adolescentes con cáncer de Aspanoa Aspanoa

Aspanoa da un nuevo paso firme para mejorar la vida de los niños y familias que pasan por el difícil proceso de un cáncer a tan temprana edad. Este nuevo capítulo viene además con un hito pionero en España ya que Zaragoza gracias a la asociación albergará el primer centro de día para niños y adolescentes con cáncer.

Este nuevo espacio estará ubicado en Los Porches del Audiorama. Una localización estratégica y positiva ante la cercanía con el Hospital Materno Infantil Miguel Servet, donde reciben tratamiento todos los niños y adolescentes con cáncer de Aragón y parte de La Rioja.

Según señala Aspanoa, las obras del centro comenzarán antes de verano y se prevé que ya esté abierto en octubre y funcione a pleno rendimiento en 2027.

El recurso está especialmente pensado para los menores que se encuentran en tratamiento ambulatorio y para sus familias, con el objetivo principal de humanizar las esperas.

"Muchas familias acuden al Hospital para tratamientos o pruebas y pasan allí muchas horas a lo largo del día. Queremos ofrecerles un espacio cercano, acogedor y adaptado a sus necesidades, donde niños y adolescentes puedan estar tranquilos y acompañados mientras esperan", explica Gabriel Tirado, presidente de Aspanoa.

Con esta mentalidad y objetivo nace este nuevo recuerdo que está diseñado para cuidar su bienestar emocional. De esta forma, los menores podrán salir del entorno hospitalario para jugar, relajarse y participar en actividades.

Así, estarán siempre acompañados por los voluntarios de la asociación y dispondrán de todo tipo de entretenimientos, desde juegos de mesa tradicionales hasta consolas y zonas interactivas.

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Un centro integral e innovador

El centro también piensa para las familias y acompañantes por lo que contará también con espacios de descanso, especialmente para aquellas que se desplazan desde municipios alejados de Zaragoza. Además de un ‘office’ para compartir un café con otros padres afectados y una zona habilitada para teletrabajar.

El espacio también acercará la sede de Aspanoa al centro de la ciudad y al Hospital. En concreto, allí se trasladarán los servicios de apoyo psicológico, trabajo social, atención neuropsicológica, fisioterapia, musicoterapia y buena parte de las actividades de ocio y tiempo libre que se organizan para los menores con cáncer.

"Las familias llevaban muchos años pidiéndonos estar más cerca del Hospital Materno Infantil Miguel Servet para poder atenderlas mejor. Por fin podemos dar este paso tan deseado", señala Tirado.

Por su parte, desde Los Porches del Audiorama aplauden la llegada de Aspanoa a su instalaciones: "Para los Porches del Audiorama es una satisfacción poder acoger un proyecto tan necesario como este. Asimismo, creemos que puede ser beneficioso que los centros comerciales también sean lugares comprometidos con su entorno y capaces de generar un impacto positivo en la sociedad. Estamos muy agradecidos a Aspanoa por confiar en nosotros para poner en marcha esta iniciativa pionera en España”, destaca Javier Cuevas, gerente y responsable patrimonial de Los Porches del Audiorama.

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Un proyecto fruto de la solidaridad

Este proyecto será posible gracias a un legado solidario de una persona que prefirió permanecer en el anonimato y supondrá una inversión cercana al medio millón de euros, destinada tanto a la obra como al equipamiento del centro, que contará con 360 metros cuadrados y será desarrollado por las empresas Nabegos y Raíces Estudio de Arquitectura.

Aspanoa es la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón, apoya a sus familias e impulsa la investigación contra el cáncer infantil en la Comunidad. El año pasado, ayudó a 206 menores con cáncer en las distintas fases de la enfermedad, así como a 415 familiares, siendo la mayoría sus padres y sus hermanos.

Aspanoa es también la asociación autonómica que más fondos destina a la investigación del cáncer infantil en toda España, con una inversión actual de 420.000 euros distribuida en 10 proyectos, todos ellos desarrollados en laboratorios aragoneses.