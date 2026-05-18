El PP pide abrir una comisión de investigación en las Cortes por las orgías de Ábalos: "Alegría está hasta el cuello de fango"

José Luis Ábalos, en el acto la mañana después de la fiesta en el Parador de Teruel. PSOE

El Partido Popular va a presentar una petición para la apertura de una comisión de investigación en las Cortes de Aragón por las orgías del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Parador de Teruel y en un hotel de Zaragoza.

Así lo ha anunciado la portavoz del grupo parlamentario en las Cortes, Ana Marín, este lunes. El fin de la misma, que se presentará en el próximo pleno, es "para que de una vez por todas se conozcan los implicados, qué ocurrió, cómo y quién participó y cómo se ocultaron estas orgías pagadas con dinero público".

Esta es una de las primeras medidas que está tomando el Partido Popular tras las informaciones publicadas en EL ESPAÑOL y que apuntan a que en una diferencia de siete meses, José Luis Ábalos, protagonizó dos orgías con prostitutas, y un conocimiento de ello por parte de la entonces delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría.

No será lo único, ya que Marín ha detallado que en el próximo pleno también van a presentar una proposición No de Ley para exigir la condena de los hechos señalados, así como una condena del uso de prostitutas "como mercancía sexual".

Además de exigir una investigación tanto en el Ministerio de Transportes como en la delegación del Gobierno en Aragón "para esclarecer cómo se pagaron los trenes, se falsificaron los salvoconductos necesarios para los desplazamientos entre Comunidades Autónomas, y si hubo personas dependientes de la administración que estuvieran implicadas en estos hechos".

"Hasta el cuello de fango"

Durante su intervención, la portavoz del PP en el parlamento aragonés ha apuntado hacia la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, a la que ha incidido de "no cumplir con su propia palabra" ante la falta de dimisión por su parte tras conocerse los hechos de José Luis Ábalos.

"Alegría ha reconocido, acorralada por las pruebas, lo que tantas veces ha negado, incluso en una comisión de investigación del Senado negó estos hechos y dijo que si se demostraban dimitiría, algo que parece que no va a ser", ha remarcado Marín.

Así, ha señalado que la secretaria general del PSOE ha decidido repetir estrategia: "Se presenta una vez más frente a los aragoneses como una mujer víctima de ataques y de campañas orquestadas por otros. Ya lo hizo con el Parador de Teruel y lo hace ahora cuando se conoce la segunda orgía en Aragón y cuando vuelve a sentirse acorralada por la verdad, no por el Partido Popular".

Marín le ha reprochado de tratarse de "una actitud vergonzosa" y que "utiliza su condición de mujer para hacerse la víctima y escabullirse de las responsabilidades".

De esta forma, ha criticado que "utilizar su condición de mujer para tapar y esquivar sus responsabilidades es una actitud machista al extremo": "Las verdaderas víctimas son las mujeres utilizadas por el señor Ábalos como mercancía sexual", ha añadido.

"No nos extraña de una amiga de Paco Salazar, portavoz del sanchismo en un gobierno en el que el machismo ha campado por sus anchas sin que nadie hiciera nada ni nadie lo denunciara", ha incidido Marín.

Por todo ello, ha reprobado las acusaciones de Alegría contra el Partido Popular por "deshumanizarla". Una acusación que la portavoz parlamentaria ha negado y ha apuntado que "Pilar Alegría está siendo interpelada para que asuma sus responsabilidades como delegada del gobierno porque tiene toda la responsabilidad de lo que aquí pasó.

"Sus responsabilidades están claras y las deben asumir. Los hechos se produjeron en plena pandemia con limitaciones de movilidad y seguridad", ha matizado. A lo que ha añadido que Pilar Alegría "está hasta el cuello de fango".

En esta línea, Marín ha recordado que en el tiempo en el que se produjo la orgía en el hotel NH Collection Gran Hotel de Zaragoza en el mes de abril estaba prorrogado el cierre perimetral en Aragón y vigente el toque de queda y limitaciones de movilidad.

"Se traían prostitutas cruzando media España y todo lo demás sin que la delegada del Gobierno de Aragón encargada de esos viajes y supervisora de esas medidas no se enteraba de nada", ha remarcado.

Por ello, ha incidido en que "digan la verdad": "Los mensajes lo dejan bien claro. La señora Alegría solo estaba preocupada de que el Señor Ábalos se sintiera a gusto buscando restaurante y preparando cenas, y resulta que no se enteraba de nada"