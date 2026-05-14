PP y Vox votan juntos contra la regularización masiva en Aragón: "Quieren silenciar a los españoles autóctonos"

PP y Vox han votado juntos este jueves contra la regularización masiva de inmigrantes de Pedro Sánchez en el pleno de las Cortes de Aragón.

El diputado de Vox David Arranz ha defendido que no existe una "extraordinaria y urgente necesidad" y que, por tanto, no se cumplen los argumentos para gobernar "a fuerza de decretos ley".

"En las últimas décadas ha habido hasta seis regularizaciones y ninguna ha solucionado el problema. Se ha generado un efecto llamada permanente, debilitando el principio de legalidad y generando tensiones sociales", ha defendido.

Su exposición no ha quedado ahí y ha acusado al Ejecutivo central de colapsar los servicios públicos y aumentar el gasto de las administraciones. Y todo, "por el interés de ciertas élites políticas" de "alterar el censo electoral y silenciar la voluntad de los españoles autóctonos, hipotecando gravemente el futuro y la seguridad de los nacionales"

"La inmigración no cualificada no paga pensiones, genera déficit. Debemos defender la prioridad nacional para revertir esta situación", insistía.

Sus palabras han encontrado el apoyo del PP, aunque con matices. Los populares han presentado dos enmiendas para cambiar otros tantos puntos de la iniciativa. Concretamente, el que hablaba de poner fin a cualquier política migratoria que contemple como necesaria más inmigración y el que instaba a promover incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles.

Para Susana Gaspar, la regularización es una chapuza y una temeridad que no responde a razones humanitarias ni cuestiones de bondad. Sí ha defendido, en todo caso, que España necesita una inmigración "legal y ordenada" y que el mensaje que se está lanzando es que la irregularidad "tiene premio".

El Gobierno se ha encontrado con el rechazo en bloque de la oposición. Marta Abengochea (IU) ha reprochado a Vox que no se haya dejado nada "del carrete ultra". "Ninguna persona es ilegal. Ustedes lo que quieren son chivos expiatorios para ganar votos y llenar la caja registradora. A los inmigrantes con pasta les dan la bienvenida", remarcaba.

Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, ha recordado que los inmigrantes son quienes luchan por mantener los pueblos vivos. "Son quienes cuidan de nuestros mayores y nuestros rebaños, los que construyen nuestras casas... Sus planteamientos están lejos de la realidad", le decía a David Arranz.

En esta línea, Mª Carmen Bozal, de CHA, ha incidido en que estas personas "no migran por gusto". "Lo hacen porque no tienen ninguna otra alternativa. Sostienen sectores enteros de nuestra economía, muchas veces, en condiciones de enorme precariedad. El discurso del odio es hipócrita", resaltaba.

A juicio del PSOE, la iniciativa de Vox no nace de una preocupación real sino del miedo. "La regularización da derechos a personas que ya viven y trabajan en nuestro país. Regular no es descontrol, es seguridad jurídica para todos. La sociedad se tiene que construir desde la dignidad humana, no desde el rechazo", completaba Pedro Polo.

Pese al rechazo de la oposición, la propuesta ha salido adelante con 35 votos a favor y 27 en contra.