Aragón comienza a formar sanitarios en hantavirus en el Hospital Royo Villanova: "Pedimos más información"

Aragón da un paso adelante en prevención en hantavirus. El virus respiratorio está a la orden del día y la Comunidad ha movido ficha y está comenzando a formar a sanitarios.

Según ha podido saber este diario, los profesionales del Hospital Universitario Royo Villanova están siendo llamados para comenzar una formación para conocer el protocolo y cómo actuar ante un posible caso de esta enfermedad.

No se trata de a todos los profesionales del hospital de referencia del Sector II sino a aquellos que forman parte de la plantilla de la planta destinada a la Unidad de Aislamiento para Enfermedades de Alta Transmisibilidad.

Además de aquellos profesionales ‘pool’ (que rotan por diferentes especialidades) y de Urgencias. No solo ello sino que se están comenzando a hacer llamadas para contrataciones específicas en esta materia.

No es baladí que esto se esté produciendo en el Hospital Royo Villanova ya que se trata del centro hospitalario de referencia ante enfermedades infecciosas desde que el Ministerio de Sanidad otorgó ese estatus al centro en 2014.

En la unidad específica, además de poder tratarse el hantavirus, está destinada también al ébola, gripe aviar u otras de estas características. Así, esta se destina a ser una medida de control para evitar contagios y el tratamiento del propio enfermo.

Estas instalaciones están preparadas para situaciones de aislamiento, incluyendo circuitos diferenciados y habitaciones con presión negativa.

A pesar de ser el hospital de referencia, no sería el centro de hospitalización final ya que en él se darían los tratamientos iniciales hasta que se confirmara el positivo.

En caso de contagio el enfermo se trasladaría a un centro con Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN). Aragón tiene como referencia el Hospital Gómez Ulla en Madrid, centro donde actualmente están los 14 españoles en cuarentena.

Un movimiento por parte del departamento de Sanidad que estrena consejero, Ángel Sanz. La consejería ya aclaró que en cuestión de protocolos este 2025 se actualizó.

El protocolo de actuación supone la activación coordinada de Salud Pública y el traslado al Hospital Universitario Royo Villanova de Zaragoza.

Asimismo también supone la coordinación con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y el 061 Aragón.

Sin embargo, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclaman "más transparencia".

"Hay una falta de información sobre los protocolos y los pasos a seguir", denuncia Jessica Fessenden, presidenta del área de Sanidad en Aragón.

Desde el sindicato ven como una buena dirección la decisión de la formación y la contratación, si bien con toda la información por delante para los profesionales. Además de que no solo se reduzca al Hospital Royo Villanova sino que reclaman que llegue al resto porque "todos tenemos que estar preparados" para la protección.

De igual manera, reclaman más información más allá de los protocolos destinados al Hospital Royo Villanova. Así, solicitan transparencia en cuanto a la atención, traslado, aislamiento o seguimiento de posibles casos procedentes de otros hospitales.

11 contagios, uno español

La crisis del hantavirus lleva una semana dando la vuelta al mundo con especial relevancia en España al ser el lugar elegido para que desembarcaran en las Islas Canarias los pasajeros del MV Hondivus con destino a Cabo Verde.

Un amplio despliegue abanderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha supuesto que el crucero fondeara en el puerto de Granadilla para el desembarco de los pasajeros. Por el momento, el contagio de este virus ha supuesto 11 personas afectadas con la triste noticia de tres fallecidos.

A bordo del Hondivus iban 14 españoles que fueron trasladados al Hospital Gómez Ulla para comenzar con la cuarentena. Fue en ese mismo centro cuando uno de los españoles ha dado positivo en PCR hasta en dos ocasiones por hantavirus y presenta febrícula y ligera desaturación.