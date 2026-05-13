Alegría, sobre la fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel: "Que hagan uso de estas miserias ni me desvía ni me despista"

Tres días después de la exclusiva de EL ESPAÑOL que da los detalles de la fiesta con prostitutas de José Luis Ábalos en el Parador de Teruel, la líder socialista Pilar Alegría, delegada del Gobierno en Aragón en aquel día, se ha pronunciado sobre esta polémica y sobre las peticiones de dimisión que han reclamado desde el Partido Popular.

Sin entrar en el fondo de la polémica, Alegría se ha centrado en criticar a Jorge Azcón por “utilizar estas miserias” que, dice, “ni me va a desviar, ni me va a despistar”.

“Soy incapaz de recordar la cantidad de veces que Azcón me ha pedido la dimisión. Si dedicara la mitad del tiempo que usa en criticarme lo hiciera para trabajar, buscar soluciones y preocuparse de verdad por los problemas de los aragoneses, nos iría mucho mejor”, ha afirmado Alegría, en una visita, precisamente, a Teruel.

A su juicio, estas críticas que se vierten desde el PP muestran que “no tiene proyecto” para la Comunidad más allá del “manual de cómo destruir a tu adversario político”.

“En política, el insulto, el desprecio y el ruido son siempre el cobijo de quienes no tienen argumentos ni tiene proyecto. Y mire, por ser muy clara, cuanto más me critiquen a mí personalmente, más demuestran su debilidad política”, apunta la secretaria general del PSOE-Aragón.

Preguntada por los medios de comunicación sobre si da credibilidad a las denuncias de que se utilizó a la Policía para tapar estas visitas, Alegría se ha ceñido a recordar que ya dio explicaciones en su día.

“No sé cuántas versiones hemos oído ya de este tema, he perdido la cuenta. He dado explicaciones en una rueda de prensa en abril de 2025 y comparecí durante más de 2 horas en el Senado. He respondido a numerosas preguntas sobre este tema cuando me han preguntado. A mí me gustaría que el señor Azcón explicara por qué hizo uso de recursos públicos para sus viajes privados”, ha añadido.

Según la información publicada en exclusiva en EL ESPAÑOL, el Ministerio de Transportes trasladó desde Andalucía al Parador de Teruel a dos prostitutas para hacer un trío con José Luis Ábalos durante su visita oficial en la covid.

Al día siguiente, Koldo García se puso en contacto con la mano derecha del director de la Policía Nacional, Jesús Ramírez, para arreglar un "problema" tras la noche de Ábalos con las dos prostitutas en el Parador de Teruel.

La situación del nuevo hospital de Teruel

Alegría se ha trasladado a Teruel para exigir a Azcón que abra “de una vez” el nuevo Hospital de Teruel tras tres años de retrasos, en lugar de "poner alfombra roja" a la privada.

"Es una obra que dejó prácticamente terminada el anterior gobierno del Partido Socialista de Javier Lambán con una inversión de más de 100 millones de euros. Este hospital tenía que haber sido ya hace mucho tiempo una realidad", ha incidido.