La 'nueva' Torre del Agua, más cerca: el Gobierno de Aragón ultima el concurso para su iluminación "espectacular"

Una vez que el Gobierno de Aragón ya se ha puesto de nuevo en marcha, las distintas consejerías empiezan a planear y preparar sus prioridades para los próximos meses, además de retomar algunas cuestiones que el adelanto electoral dejó en el aire.

Entre ellas, uno de los deberes pendientes es la iluminación exterior de la Torre del Agua, un proyecto que se lanzó el pasado mes de agosto pero que sufrió varios reveses durante la adjudicación del contrato público.

Ahora, y después de varios meses en los que la interinidad del Gobierno impedía relanzar el contrato, en la Consejería de Fomento ya ultiman los detalles del nuevo concurso, que se publicará en próximas semanas.

La intención del Gobierno aragonés era que esta iluminación estuviera instalada para la reapertura de este icónico edificio de la Expo de Zaragoza en febrero de 2027, coincidiendo con la celebración de un Congreso Mundial de Logística, y acompasarlo con los trabajos de adecuación de su interior. Sin embargo, esa fecha ya no será posible.

El primer pliego de condiciones marcaba un plazo de ejecución de 10 meses, por lo que ya sería materialmente imposible llegar a tiempo, teniendo en cuenta que falta abrir el nuevo concurso desde cero, resolverlo y confiar en que, esta vez, no haya contratiempos.

Se trataba de un contrato de seis millones de euros, que se declaró desierto el pasado 21 de enero, después de una pugna con la UTE entre Aneum Led y Fibratel, excluida finalmente después de revisar en dos ocasiones su oferta técnica.

En la primera valoración, ambas empresas recibieron un 13,5 sobre 35, por debajo del mínimo de 15 puntos, pero el Tacpa -tras el recurso que presentaron- entendió que esa valoración era “desproporcionada y arbitraria” y obligó a reevaluarla.

Sin embargo, poco cambió la decisión inicial, ya que la segunda nota volvió a ser la misma, 13,5 puntos, e incluso con afirmaciones más contundentes, tildando de “inútil” parte de la documentación aportada.

Pero esta no ha sido la única interferencia que ha sufrido el concurso público. Prácticamente, desde el primer día, se han sucedido los contratiempos, empezando porque dos de las candidatas, Telefónica y Bienvenido Gil, fueron excluidas en el primer corte por cuestiones formales.

Lo que sí está ya en marcha son los trabajos de adecuación de su interior, cuyas obras comenzaron el 28 de enero y van en plazo. En concreto, se construirá un mirador en la planta 25, un espacio para un restaurante en la 23 y dos salas de exposiciones. También se abordará la reparación de elementos arquitectónicos de la fachada, el cerramiento de ascensores de emergencia o la instalación de plazas de aparcamiento en un sótano.