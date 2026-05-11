Azcón, rotundo con Alegría por el escándalo del Parador: "Dijo que dimitiría si se demostraba que mentía, hoy es el día"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha arremetido contra Pilar Alegría tras la exclusiva de EL ESPAÑOL sobre el escándalo del Parador de Teruel.

Para el líder popular, "hoy no existen dudas" de que "aquella orgía existió" y de que el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no solamente incumplió las normas sanitarias de la covid-19 sino que además "pagaba con dinero público los viajes de prostitutas".

"La señora Alegría miró para otro lado y dijo en la comisión de investigación del Senado que dimitiría si se demostraba lo ocurrido. Hoy es el día. Nos ha mentido a todos los aragoneses, ocurrió a escasos metros de donde ella estaba", ha subrayado.

También cree que la actual portavoz socialista en las Cortes "debe dar muchas explicaciones", ya que en ese momento, ella era la delegada del Gobierno y, por tanto, la responsable de la Policía Nacional. "Debe aclarar qué gestiones se hicieron para borrar huellas y que no nos enterásemos de lo que allí había pasado. ¿Allí fue una unidad de Policía sí o no? ¿Alguien ha borrado el registro?", resaltaba.

"Debe pedir perdón"

La respuesta del PP ha sido doble. Su portavoz en las Cortes, Ana Marín, también ha convocado a los medios para volver a exigir la dimisión de Alegría.

"En aquel momento era la delegada del Gobierno, la máxima responsable de la visita del ministro y de lo que pasara después. Teniendo conocimiento de los hechos mintió y montó una estrategia para sostener una mentira que arrastra hasta hoy y que la inhabilita para estar en un puesto de responsabilidad pública", ha dicho.

La diputada ha recordado las declaraciones de la ahora secretaria general del PSOE-Aragón en el Senado, donde aseguró no tener constancia de lo ocurrido y se comprometió a dimitir si se demostraba que había faltado a la verdad.

"La dignidad y la palabra están por encima de cualquier cargo o sillón público. Cuando un político promete, cumple. Si le queda un ápice de dignidad debe presentar su dimisión de forma inmediata e irrevocable", continuaba.

También ve necesario que pida perdón tanto a los aragoneses en general como a los vecinos de la provincia de Teruel en particular. A los primeros porque en un momento en el que la población no podía ni siquiera salir de su provincia, "Ábalos trajo prostitutas desde Andalucía hasta Teruel, recorriendo prácticamente media España", ha expuesto.

Igualmente, ve necesario que se disculpe con los turolenses por haber manchado su nombre con una actuación "escandalosa, inmoral y fuera de la dignidad y la coherencia que se presume a cualquier cargo público".

Un hilo sin respuestas

A esta hora, Alegría no ha hecho ninguna declaración sobre las revelaciones publicadas por el EL ESPAÑOL.

La exministra sí ha recurrido a sus redes sociales para contestar a las primeras entrevistas de Azcón.

En su opinión, el líder popular no tiene proyecto para la Comunidad y sus respuestas huelen a una incomodidad de fondo". "No tiene el Gobierno que quería. Tampoco el que prometía antes de las elecciones. Tiene el Gobierno que le permite Vox y en vez de asumir el error y valorar el mensaje de las urnas, ha decidido entregarse todavía más a quienes ahora tienen la llave de su estabilidad", escribía en su perfil de X (antes Twitter).