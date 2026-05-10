El primer líder del PP que repite como presidente de Aragón, Jorge Azcón (Zaragoza, 1973), vuelve al Gobierno con Vox como socio tras unas elecciones anticipadas que le hicieron perder dos diputados y llevaron al partido de Santiago Abascal a doblar su representación.

Azcón no descarta que las elecciones municipales de 2027 y las generales interfieran en la coalición, pero confía "sinceramente" en que Vox no rompa esta vez y ayude a llevar a la Comunidad a los cuatro años de mayor prosperidad en su historia reciente.

De Pedro Sánchez no espera nada. Tampoco del vicepresidente Cuerpo, con quien habría que afrontar el importantísimo debate de la financiación autonómica. Para él, la prioridad es echar "lo antes posible" a un presidente del Gobierno que sigue "aferrado al poder" y al que las reivindicaciones de Aragón "le entran por un oído y le salen por otro".

Sobre el debate de la 'prioridad nacional', asegura que España y Aragón necesitan más inmigración legal y ordenada y confirma que, fruto de su acuerdo con Vox, "va haber una reducción de la financiación de sindicatos y de empresarios" en la Comunidad.

Vídeo | Jorge Azcón: "Ver a responsables del Gobierno de este país robar y gastárselo en prostitutas y juergas es lo más despreciable" Raúl Gascón

Entre negociaciones y formación de Gobierno, no sé si ha tenido tiempo de ver el juicio del 'caso mascarillas'... ¿Qué le ha parecido?

Produce bochorno, pena y vergüenza. Que los máximos responsables del Gobierno de este país se hayan dedicado a robar con las mascarillas en un momento en el que miles de conciudadanos perdían la vida y que además se dedicaran a gastárselo en juergas y prostitutas es posiblemente lo más despreciable que hayamos visto en la historia de la corrupción política de este país.

¿Y del juicio del caso Kitchen? ¿Se cree a Rajoy?

Yo creo al presidente Rajoy. Lo que se hizo en su momento por parte de la Policía Nacional fue investigar a Bárcenas, que evidentemente es otro corrupto. Se trató de ver dónde estaba el dinero que había robado. En cualquiera de los casos, será la Justicia la que dictamine también en el juicio Kitchen. El respeto a la Justicia siempre tiene que ser absoluto, y si hay responsabilidades penales, que la ley caiga sobre los que hayan infringido nuestro Código Penal con toda su dureza.

También ha habido polémica con los fondos europeos. Nada menos que 2.300 millones para pagar pensiones...

Es el descontrol que caracteriza al Gobierno de España. Es preocupante que la falta de credibilidad, también en los presupuestos y por tanto en la economía de este Gobierno, se traslade a Europa. Es una muy mala noticia porque las instituciones europeas, cuando tengan que confiar en España para gestionar unos recursos tan importantes como los fondos europeos, van a tener más desconfianza en este Gobierno y, por tanto, las posibilidades de poder captar recursos que mejoren la vida de la gente se van a ver perjudicadas.

¿Confía en que el Gobierno cierre bien la crisis del hantavirus?

Yo lo que creo es que hay un descontrol absoluto, lo hemos visto estos últimos días. Hemos visto cómo la ministra de Sanidad dice una cosa y la de Defensa, otra distinta. Incomprensiblemente, no coordinan ni siquiera las actuaciones en algo tan relevante como es la salud pública.

Es otro signo del mal que tiene este Gobierno, que es la incompetencia. En lo que yo confío es en que los responsables sanitarios sabrán gestionar la situación pero, evidentemente, la coordinación que hemos visto con este nuevo virus es similar a la que vimos en la covid o a la actitud del Gobierno de España en la dana de Valencia.

Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ha desvelado en nuestras páginas que preparó un informe en Moncloa para el presidente para hacer una España plurinacional en 2028 con el argumento de que el actual modelo de Estado ha quedado obsoleto. ¿Cree que hay riesgo de descomposición del Estado de las autonomías?

Lo que hemos visto es que Pedro Sánchez no tiene límites, que le da igual pactar con Bildu que con los independentistas. La legalidad, el Estado de derecho no es un impedimento para que se siga aferrando al poder. Las cosas que nos parecían inverosímiles hace unos años y que hoy se han convertido en realidad son la prueba más evidente de que puede volver a hacerlo, de que puede seguir deteriorando los valores democráticos y nuestro sistema político. Por eso es imprescindible que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno lo antes posible.

En una semana hay elecciones en Andalucía. ¿Qué consejo le daría a Juanma Moreno para negociar con Vox en caso de que no consiga mayoría absoluta?

Que tenga mayoría absoluta. Confío en que Juanma, que ha hecho historia en la política de Andalucía e historia en este país cambiando un Gobierno socialista de 40 años, pueda revalidarla.

¿Y si no?

Bueno, es que yo confío en que tenga mayoría absoluta. Lo que tengo absolutamente claro es que no hay ninguna posibilidad de que el PSOE pueda gobernar. El Partido Socialista se está enfrentando a los peores resultados de su historia en una comunidad en la que el socialismo ha mandado tanto. Creo que es factible que el PP aproveche esa profunda crisis para revalidar la mayoría absoluta de Juanma Moreno. Sinceramente, se la merece.

"Hay que ser respetuoso con las urnas. Los aragoneses ya votaron, no se equivocaron y la única posibilidad es que hubiera una coalición entre PP y Vox"

En su última entrevista a EL ESPAÑOL decía: "Yo quiero un Gobierno sólo con consejeros del PP y dudo de que Vox quiera remangarse y gobernar". Finalmente ha ocurrido justo al contrario... ¿Qué fue lo primero que pensó al ver que perdía dos diputados el 8-F y que Vox conseguía el doble?

Que hay que ser respetuoso con las urnas. Es evidente que nosotros convocamos las elecciones cumpliendo con nuestra palabra. Dijimos que si no tienes un presupuesto no sirve que te aferres al poder aún no teniendo mayoría en el Parlamento. Eso es ser un demócrata y ser un demócrata es aceptar el resultado de las urnas, no hay alternativa.

Los aragoneses han hablado y han querido que haya un acuerdo de Gobierno entre PP y Vox. La otra posibilidad era repetir las elecciones, y yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los aragoneses no querían volver a votar. Ya lo hicieron, no se equivocaron y la única posibilidad fruto del resultado de las elecciones es que hubiera una coalición entre PP y Vox.

Sánchez dijo que "no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno". ¿Dormirá usted tranquilo con Vox? ¿Se fía de Alejandro Nolasco?

Yo nunca he dicho que dormiría tranquilo o que no dormiría tranquilo porque, gracias a Dios, mi conciencia está bastante tranquila y duermo bastante bien.

Yo tengo la experiencia de haber estado en un Gobierno de coalición con Vox. Creo que una parte muy importante de los proyectos que se impulsaron durante la pasada legislatura empezaron entonces y estoy convencido de que los principios fundamentales ese Gobierno, que pivotan sobre una presidencia del Partido Popular, van a ser los que inspiren los próximos cuatro años.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el Pignatelli. Toni Galán

En 2027 hay elecciones municipales y generales. ¿Teme que interfieran en el Gobierno de Aragón y en la relación entre los socios?

Las elecciones siempre influyen. Producen un estado de excitación política que tiene un impacto directo en los gobiernos.

Decir lo contrario sería mentir, pero la realidad es que tenemos cuatro años de legislatura por delante y vamos a aprovechar el tiempo todo lo que podamos para seguir mejorando la vida de los aragoneses.

¿Y la 'prioridad nacional'? En los últimos días no se ha cansado de repetir que nada se hará sin el aval de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón. Eso está claro, pero ¿teme que Vox lo utilice como excusa para romper la coalición?

Vox ya ha experimentado lo que es romper y salirse del Gobierno y confío sinceramente en que no vuelva a hacerlo. Cuando tú tomas la decisión de volver a entrar a gobernar cuando ya sabes lo que es significa que ha habido una reflexión. Significa que, habiendo tomado la decisión de salirte de un Gobierno, decides volver a entrar.

¿Por qué? Porque las medidas solamente se pueden tomar dentro de los gobiernos. La vida de la gente se cambia a mejor o a peor dentro de un Gobierno.

Yo confío en que Vox haya tomado la decisión de entrar para poder mejorar la vida de la gente, que es a lo que aspiramos.

¿Ve a su 'nuevo' vicepresidente, Alejandro Nolasco, con otra actitud respecto a 2023? Los dos consejeros que ha nombrado Vox, de Agricultura y Medio Ambiente, tienen esta vez un perfil más técnico...

Los perfiles de los consejeros de Medio Ambiente y Agricultura son más técnicos, más relacionados con el ámbito de su trabajo, es una realidad. El del vicepresidente es un perfil político, pero eso no quiere decir que no pueda desarrollar una magnífica labor.

¿Se ha resentido la imagen de Aragón en este tiempo en funciones?

Yo creo que no. Todo el mundo entiende que lo lógico es que después de unas elecciones hay un periodo de diálogo y de trabajo para poder formar un Gobierno y presentar un programa siempre dentro del tiempo que marca el Estatuto de Autonomía. Y no hay que confundir lo que es un Gobierno en funciones con que no haya nuevo Gobierno. Un Gobierno en funciones no deja de trabajar.

La prueba evidente es que el primer día del nuevo Gobierno tomamos la decisión con mayor impacto económico que va a tener esta Comunidad en su historia. Aprobamos el proyecto de interés general de Amazon Web Services, que significa una inversión de 33.700 millones de euros. Es incomparable con ningún otro proyecto empresarial, con ninguna otra inversión relacionada con la tecnología que se esté acometiendo ahora no solamente en España, sino en todo el sur de Europa.

Aragón siempre ha presumido de diálogo social, ¿de verdad van a recortar a la mitad los fondos de los sindicatos?

Es un error unir la financiación de sindicatos y empresarios con el diálogo social, no creo que nadie lo haga. El diálogo social no es a base de subvenciones sino de trabajo y de buscar el interés general.

Nunca he oído a ningún representante de los sindicatos en Aragón ni a ningún representante de las organizaciones empresariales hacer esa reflexión porque estoy convencido de que no la comparten.

El diálogo social tiene que ver con la capacidad de ponernos de acuerdo para mejorar la calidad de las inversiones, la calidad del trabajo en Aragón y la financiación que las organizaciones tienen para poder acometer esos medios tiene una finalidad absolutamente distinta.

En todo caso, ¿van a ver mermada la financiación como dice el pacto?

Va a haber una reducción de la financiación de sindicatos y de empresarios en la parte que tiene que ver con las instituciones, pero estoy convencido de que eso no tiene por qué afectar al diálogo social.

"Lo que está ocurriendo con la inmigración ilegal y con las mafias que la promueven es una mala noticia para todos"

Los últimos datos indican que ya son 731.900 los inmigrantes en paro en España en el primer trimestre del año, un 20% más que el trimestre anterior. ¿España y Aragón necesitan más inmigrantes?

España y Aragón necesitan más inmigración legal. La inmigración tiene que ser legal y ordenada. Lo que está ocurriendo con la inmigración ilegal y con las mafias que la promueven es una mala noticia para todos, empezando por esas personas que caen en sus redes.

Nadie que tenga un mínimo de sentido común puede defender que la inmigración ilegal sea la vía de solucionar ningún problema. Yo, evidentemente, no solamente opino eso, sino que creo que crea problemas muy importantes en nuestras comunidades.

La inmigración ha endurecido el debate político, también en Aragón. ¿Dónde sitúa usted sus líneas rojas y qué decisiones está dispuesto a tomar si aumenta la presión migratoria en la Comunidad? ¿De verdad no va a entrar ni un menor extranjero más como dice Vox?

Los límites están claros y son la legalidad. El Gobierno de Aragón va a cumplir siempre con la legalidad. Vamos a cumplir con todas las obligaciones que deriven de las leyes que se han aprobado en el Parlamento de España.

Otra cosa es que estemos dispuestos a que los criterios de arraigo, que son los que están incluidos en ese concepto político que es la 'prioridad nacional', sean mayores de lo que han sido hasta ahora. ¿Eso qué significa? Pues que el número de años de empadronamiento que se va a solicitar, por poner un ejemplo, para recibir determinadas ayudas va a incrementarse.

Eso está recogido en la legislación actual y es la idea con la que va a trabajar este Gobierno.

¿Hay alguna ayuda concreta que vaya a sufrir ese incremento? ¿Se verá ya en el presupuesto de 2027?

Antes de convocar las elecciones, en la Ley de Vivienda, ya establecimos criterios de arraigo social con mayor vinculación con el territorio de los que tenían hasta ahora para poder optar a viviendas en alquiler o en propiedad. Es lo que están haciendo otras comunidades autónomas de distinto signo político y es el camino por el que queremos seguir caminando.

¿Se verá ya en 2027?

Bueno, lo veremos, yo estoy convencido, en los próximos meses. Es un proyecto de ley que ya estaba preparado y no tardará demasiado en entrar a caminar en las Cortes.

Han prometido 4.000 viviendas más, pero evidentemente no se construyen de hoy para mañana. ¿Cómo solucionarán el problema mientras tanto?

Lo que hemos prometido es continuar lo que estábamos haciendo. Uno de los grandes cambios que ha habido con el Gobierno del Partido Popular y Vox en la pasada legislatura fue el giro copernicano que se dio a la política de vivienda.

Si hubiera continuado el Gobierno socialista se hubieran seguido haciendo 86 viviendas en 8 años. Ahora, en 2 años y medio, hemos impulsado casi 3.000.

Con los hechos encima de la mesa, decimos que en estos próximos años finalizaremos las 3.000 viviendas que se han puesto en marcha e iniciaremos 4.000 proyectos más de vivienda en nuestra Comunidad.

¿Y para el 'ahora'?

Para el 'ahora' son estos proyectos. Lo que pasa es que la varita mágica para que las viviendas se construyan de hoy para mañana no la tiene nadie. Necesitan un tiempo de construcción y estoy convencido de que en 2027 vamos a ver las primeras viviendas construidas fruto del trabajo que se hizo dos años antes.

El proceso para planificar, proyectar, adjudicar y construirlas es largo. Estamos intentando acortarlo, pero evidentemente no hay que engañar a nadie. La varita mágica no la tenemos.

En dos años y medio ha atado 90.000 millones de inversión. Atrévase, ¿con qué cifra podría acabar Aragón el año o cerrar la legislatura?

90.000 millones es una cifra histórica, sin precedentes. Van a transformar la economía de Aragón y nos van a situar a la cabeza del crecimiento económico en las distintas comunidades autónomas. Lo estamos viendo con las infraestructuras tecnológicas, pero también en la industria de la automoción.

Este viernes conocimos que un nuevo coche de Opel se va a construir en la planta de Figueruelas. Eso es importantísimo, porque cuando vemos que muchas fábricas del sector de la automoción están cerrando en Europa, en Aragón de lo que estamos hablando es de irnos a los máximos en producción en la historia de la planta.

La posibilidad que hay encima de la mesa es que en 2029 se fabriquen no menos de 450.000 vehículos en la planta de Figueruelas, que son los que se produjeron en el año 2002.

Eso hizo que hubiera hasta 4.000 personas trabajando en esa planta. Si a eso le unimos la fábrica de baterías, que va a contratar a otras 4.000, indudablemente Aragón va a ser, si no la que más, una de las comunidades autónomas que más personas tenga trabajando en el sector industrial de la automoción.

¿En qué momento se alcanzará el pico de todas esas inversiones?

Los estudios que tenemos dicen que las cifras van a ir incrementándose en los años 2027, 2028 y 2029 hasta llegar a 2030. Hay proyectos como los de Amazon Web Services que ya han comenzado los movimientos de tierras y que ahora empezarán la edificación. Pasa lo mismo con la fábrica de baterías, y a esos proyectos se van a unir los de Microsoft, los de QTS y otros que van a hacer que en los próximos años el sector de la construcción experimente un 'boom' sin precedentes en Aragón.

"Es evidente que el Ministerio no tiene ninguna intención de solucionar la huelga de Sanidad. Sabe que no les afecta a ellos"

Vayamos por áreas. El mandato ha empezado con protestas en la calle. ¿Va a seguir sí o sí adelante con la concertación del bachillerato digan lo que digan?

Es que no ha empezado, también acabó. Antes de las elecciones hubo protestas de estos mismos sectores, que yo siempre respeto. Lo que pido es el mismo respeto para quien ha ganado las elecciones. Antes del 8-F vimos manifestaciones en la calle de sindicatos de educación y ahora, esos mismos sindicatos se van a manifestar, pero quien ha ganado las elecciones ha sido quien prometió el bachillerato concertado.

Hay una mayoría de aragoneses que han expresado su opinión y yo creo que la democracia también merece el respeto de todos los aragoneses.

En Sanidad, lo que empezó como una huelga contra el Ministerio se ha vuelto contra el Gobierno de Aragón. ¿Ve una solución posible con la postura que mantiene Mónica García?

Es que la solución no depende de nosotros, depende del Ministerio. Esta es una huelga que perjudica a la sanidad aragonesa, pero que, como todo el mundo sabe, tiene el origen en el Ministerio de Sanidad y en el Estatuto Marco del Personal Sanitario. El Ministerio de Sanidad hoy no solamente no está ayudando sino que está perjudicando a todas las comunidades en la gestión del sistema sanitario.

El consejero de Sanidad lo que hizo el primer día fue llamar a los sindicatos y a los presidentes de los colegios profesionales. Nosotros vamos a dialogar como hemos hecho siempre para poder llegar a un acuerdo con ellos. Pero aunque nosotros lo hagamos, si el Ministerio de Sanidad no consigue el acuerdo, la huelga va a continuar.

Y por desgracia, eso va a hacer que a pesar del esfuerzo que hemos hecho en Aragón para reducir las listas de espera quirúrgica en un 27%, en los próximos meses veamos cómo aumentan de una forma muy importante. No es un problema que hayamos creado en Aragón, no es un problema que han creado las comunidades autónomas, es un problema que se ha creado en el Ministerio y que sufrimos en la Sanidad los aragoneses.

¿Ve una intencionalidad política?

Es evidente que el Ministerio no tiene ninguna intención de solucionar este problema. Sabe que no le afecta a ellos, sino a la sanidad de las comunidades autónomas. Su actitud debería ser muy distinta de la que es.

En su acuerdo con Vox, muchos puntos son de reivindicación. ¿Pedirá volver a reunirse con Sánchez o no hay nadie al otro lado del aparato?

El presidente del Gobierno no tiene entre sus prioridades reunirse con los presidentes de comunidades autónomas, ni individualmente con nosotros ni a través de las conferencias de presidentes. Sus prioridades pasan por su supervivencia política.

Hoy, por desgracia, el presidente del Gobierno tiene problemas muy directos, muy cercanos a él, relacionados con la corrupción y no creo que reunirse con los presidentes de comunidades autónomas vaya a estar entre sus prioridades.

¿Y del nuevo ministro de Hacienda, qué espera?

Lo que me gustaría es que debates importantísimos para las comunidades, para Aragón, como el de la financiación de nuestros servicios públicos se trataran bajo el prisma de la igualdad. Lo que está proponiendo el PSOE con la financiación autonómica son privilegios para sus socios independentistas. Todo ese debate de la financiación, que debería abordarse entre todos, está condicionado por las necesidades políticas del PSOE.

Y eso a Aragón nos perjudica gravemente. Los aragoneses lo que pedimos es justicia para que se atiendan nuestras peculiaridades, las que están relacionadas con la despoblación o con la extensión de nuestro territorio. Pero eso a Pedro Sánchez le entra por un oído y le sale por otro.

Lo único que le preocupa es satisfacer las necesidades de los independentistas para poder perpetuarse en la Moncloa.

Usted ha calificado el nuevo sistema de financiación autonómica como un "insulto". ¿Qué medidas de presión reales le quedan a Aragón, más allá de la vía judicial, para frenar este modelo?

Dije insulto porque el proyecto de financiación que dio a conocer el Ministerio dejaba a Aragón como la peor de las comunidades autónomas. Es evidente. Nosotros no solamente no vamos a mejorar sino que vamos a ver perjudicada nuestra posición, y llueve sobre mojado.

Hemos visto cómo la financiación que se destina a nuestra Comunidad por parte del Gobierno de España se redujo en 86 millones de euros por los problemas de despoblación. Es injustificable que quien tiene un problema relacionado con la despoblación, en lugar de recibir la ayuda del Gobierno de España, reciba menos recursos. Es un insulto y es impresentable.

Presentará el nuevo presupuesto de Aragón en septiembre. ¿Lo aprobarán antes del 31 de diciembre?

Lo que vamos a hacer es una modificación de los presupuestos actuales. La realidad es que estamos en el mes de mayo. La tramitación de los presupuestos nos llevaría hasta el verano y nos quedaría muy poco tiempo para ejecutar el de 2026.

Por eso, creemos que es mucho mejor hacer una modificación de los presupuestos y ponernos a trabajar para que a principios de septiembre se puedan presentar los nuevos y entren en vigor el 1 de enero. El objetivo es que el 1 de enero de 2027 haya unos nuevos presupuestos, es el compromiso que tiene este Gobierno.

Y si no los hay a pesar de lo que diga el acuerdo con Vox, ¿elecciones?

Eso es lo que hacen los demócratas. En cualquier democracia occidental, en cualquier sistema democrático, si tú no cuentas con el respaldo del Parlamento para poder aprobar unos presupuestos convocas elecciones. Lo que es inaudito, lo que no tiene precedentes en las democracias europeas, es lo que está ocurriendo en la actualidad en el Gobierno de España.

En esta legislatura no han sido capaces de aprobar ni un solo presupuesto. Los últimos son de 2022 y estamos en 2026. No hay un ejemplo más claro de agarrarse al poder al precio de todo, que es la ausencia de presupuestos de este Gobierno.

¿Solo por aclarar, iría a elecciones si no hay presupuesto durante un año o si se concatenan dos ejercicios?

Lo que hemos dicho es que ante la prórroga de un presupuesto, y por tanto dos años sin presupuesto, lo lógico es que se convoquen elecciones.

Ha prometido la mayor rebaja fiscal de la historia de Aragón. ¿Qué es lo que irá sí o sí en el presupuesto de 2027?

Vamos a bajar el IRPF, el impuesto que pagamos la mayoría de los aragoneses, a aquellas personas y aquellas familias que tienen más dificultades para llegar a fin de mes. Todas las personas que cobren menos de 50.000 euros en nuestra comunidad autónoma van a ver cómo, año tras año, con la aprobación presupuestaria, vamos a ir bajándole el IRPF.

Pero no solamente eso, sino que vamos a ayudar a las familias, a las personas que viven en zonas despobladas y a los jóvenes que adquieran una vivienda.

Esas son las prioridades que tiene este Gobierno, pero no serán las únicas rebajas fiscales que se harán.

¿Sucesiones, por ejemplo?

Sucesiones es uno de los proyectos que se aplicará en el año 2027, pero también aplicaremos bonificaciones fiscales para personas con discapacidad o para familias numerosas.

Si nada se tuerce, la legislatura acabará en 2030. ¿Cómo será Aragón dentro de cuatro años?

Espero que los próximos cuatro años sean los años de mayor prosperidad en la historia reciente de nuestra Comunidad. Nunca tantas inversiones se van a convertir en realidad en nuestra región y eso tiene una consecuencia directa.

Miles de personas van a encontrar un puesto de trabajo y eso va a significar que Aragón dejará de ser un territorio en el que se hable de despoblación y atraerá población de otras comunidades autónomas.

Ese crecimiento económico es la clave para que podamos mejorar los servicios públicos. Significa mayor actividad y mayor recaudación, y mayor recaudación significa más presupuestos y mejor sanidad, mejor educación y mejores políticas sociales. Ese es el círculo virtuoso que significa la atracción de inversiones que está experimentando nuestra Comunidad.

Esas inversiones se han ido anunciando en los dos últimos años, pero vamos a ver cómo se convierten en realidad en los próximos cuatro y estoy convencido de que van a traer magníficas noticias para todos los aragoneses.