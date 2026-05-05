Javier Alonso Coronel será el nuevo senador de Vox por designación autonómica por Aragón

Ya ha comenzado la 12ª legislatura del Gobierno de Aragón tras la jura de los nueve consejeros de PP y Vox ayer en las cortes. Se conoció el reparto de carteras el domingo por la tarde; y una incógnita que quedaba por resolver era el nombre del diputado que iría a Madrid. Un nombre que acaba de ser desvelado.

El abogado Javier Alonso Coronel (Zaragoza, 1974) será nuevo senador de VOX por designación autonómica de Aragón, en virtud del Pacto de Gobierno entre los grupos parlamentarios de VOX y PP en las Cortes de Aragón por el cual ambas formaciones se comprometieron a votar a favor del candidato propuesto por VOX.

Alonso cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional, donde se ha especializado en derecho civil, mercantil y económico penal. En las elecciones en Aragón del 8 de febrero, fue elegido diputado de VOX por la provincia de Zaragoza. En consecuencia, su designación como senador implica que dejará el acta de diputado autonómico.

Este cargo de senadores autonómicos suele estar reservado a expresidentes y representantes de renombre, por lo que se esperaba que fuera Marta Fernández, presidenta de las Cortes la pasada legislatura, quien ocupara el puesto; sin embargo, el partido de Abascal ha apostado por el menos conocido Javier Alonso.

El futuro senador ha trasladado su agradecimiento a la formación por la confianza, a la par que ha garantizado “seguir trabajando, ahora desde el Senado, para defender las políticas de sentido común que ya comparten más de 117.000 aragoneses y cada vez más españoles”.

Respecto al trabajo de VOX en la Cámara Alta, Alonso ha destacado que “es la única formación que ha demostrado estar dispuesta a ilegalizar a los herederos de ETA, EH Bildu, quienes jamás han condenado los sanguinarios crímenes de esta banda terrorista y siguen amparando y promoviendo los repugnantes actos de enaltecimiento a etarras que tienen lugar en determinados municipios de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra”.

Por otro lado, el asiento socialista en el senado, ocupado hasta ahora por Mayte Pérez será para Rafael Guía. Desde la dirección del actual PSOE-Aragón han explicado que ha habido un proceso de renovación avalado por los militantes y que el nuevo senador ha sido elegido por el mismo método que se escogió a Pérez en su día.