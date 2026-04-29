Aemet activa el aviso naranja en Aragón: llegan lluvias y tormentas con probabilidades de hasta el 70%

Después de varias semanas en las que Zaragoza había parecido instalarse cómodamente en una eterna primavera, con cielos despejados, temperaturas suaves y por ende, paraguas y chaquetas olvidadas en el fondo del armario, llegan cambios bruscos en gran parte de la comunidad.

Ese espejismo de estabilidad está a punto de romperse. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos en Aragón ante la llegada de lluvias y tormentas, con probabilidades que alcanzan hasta el 70% el día de hoy.

Y ya no solo en la comunidad aragonesa, media península se encuentra en aviso amarillo por lluvias. Presentes sobre todo en gran parte de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y en ciertos puntos del norte de Andalucía, Galicia, Asturias y País Vasco.

Mapa de avisos de la Aemet en España, 29 de abril AEMET

Avisos de la Aemet en Aragón

Actualmente hay tres avisos activos de la Aemet en Aragón. Dos de ellos son de nivel amarillo y afectan a las Cinco Villas y la Ribera del Ebro (zona de Zaragoza), ambos considerados de peligro bajo por lluvias y tormentas, con precipitaciones acumuladas de hasta 15 mm y posibilidad de granizo.

Por otro lado, en la Ibérica Zaragozana —toda la zona de Calatayud, Tarazona, Cariñena, Daroca y Alhama de Aragón— hay activo un aviso naranja calificado como "peligro importante" con precipitaciones acumuladas de 30mm y tormentas posiblemente acompañadas de granizo o rachas muy fuertes de viento.

Las probabilidades de estos avisos abarcan del 40% al 70%, permaneciendo activados hasta las 22.00 horas de este 29 de abril, según se informa desde la página oficial de la Aemet.

Miércoles y sábado, los peores días de la semana

En Zaragoza, todo apunta a que los días más complicados de la semana serán este miércoles y el próximo sábado, dejando un puente del Primero de Mayo pasado por agua.

Para hoy, la AEMET prevé una probabilidad de lluvia del 80% hasta el final del día, con cielos cubiertos y tormentas.

Este escenario se mantendrá durante la madrugada del jueves, con un 85% de probabilidad de precipitaciones hasta las 6:00 de la mañana.

Aunque el resto de la semana se moverá entre un 25% y un 60% de probabilidad de lluvia, el sábado se presenta como el peor día, con un 90% por la mañana que alcanzará el 100% por la tarde.

Asimismo, conviene prestar especial atención al parte meteorológico en todas las zonas, especialmente en la Ibérica Zaragozana, donde se mantiene el aviso naranja y la probabilidad de lluvia y tormenta es del 100%.