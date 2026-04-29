Aemet activa el aviso naranja en Aragón: llegan lluvias y tormentas con probabilidades de hasta el 70%
Aemet mantiene activados los avisos amarillos en las Cinco Villas y en la Ribera del Ebro, y un aviso naranja en la zona de la Ibérica Zaragozana.
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Después de varias semanas en las que Zaragoza había parecido instalarse cómodamente en una eterna primavera, con cielos despejados, temperaturas suaves y por ende, paraguas y chaquetas olvidadas en el fondo del armario, llegan cambios bruscos en gran parte de la comunidad.
Ese espejismo de estabilidad está a punto de romperse. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos en Aragón ante la llegada de lluvias y tormentas, con probabilidades que alcanzan hasta el 70% el día de hoy.
Y ya no solo en la comunidad aragonesa, media península se encuentra en aviso amarillo por lluvias. Presentes sobre todo en gran parte de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y en ciertos puntos del norte de Andalucía, Galicia, Asturias y País Vasco.
Avisos de la Aemet en Aragón
Actualmente hay tres avisos activos de la Aemet en Aragón. Dos de ellos son de nivel amarillo y afectan a las Cinco Villas y la Ribera del Ebro (zona de Zaragoza), ambos considerados de peligro bajo por lluvias y tormentas, con precipitaciones acumuladas de hasta 15 mm y posibilidad de granizo.
Por otro lado, en la Ibérica Zaragozana —toda la zona de Calatayud, Tarazona, Cariñena, Daroca y Alhama de Aragón— hay activo un aviso naranja calificado como "peligro importante" con precipitaciones acumuladas de 30mm y tormentas posiblemente acompañadas de granizo o rachas muy fuertes de viento.
Las probabilidades de estos avisos abarcan del 40% al 70%, permaneciendo activados hasta las 22.00 horas de este 29 de abril, según se informa desde la página oficial de la Aemet.
Miércoles y sábado, los peores días de la semana
En Zaragoza, todo apunta a que los días más complicados de la semana serán este miércoles y el próximo sábado, dejando un puente del Primero de Mayo pasado por agua.
Para hoy, la AEMET prevé una probabilidad de lluvia del 80% hasta el final del día, con cielos cubiertos y tormentas.
Este escenario se mantendrá durante la madrugada del jueves, con un 85% de probabilidad de precipitaciones hasta las 6:00 de la mañana.
Aunque el resto de la semana se moverá entre un 25% y un 60% de probabilidad de lluvia, el sábado se presenta como el peor día, con un 90% por la mañana que alcanzará el 100% por la tarde.
Asimismo, conviene prestar especial atención al parte meteorológico en todas las zonas, especialmente en la Ibérica Zaragozana, donde se mantiene el aviso naranja y la probabilidad de lluvia y tormenta es del 100%.