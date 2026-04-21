Ejea de los Caballeros refuerza su seguridad con más de 6.500 intervenciones policiales para controlar el padrón

La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, junto a policías locales. Ayuntamiento de Ejea.

La Policía Local de Ejea de los Caballeros lleva más de cuatro años realizando actuaciones para el control del padrón municipal.

Este servicio se puso en marcha en 2022, y nació tras los problemas detectados después de la crisis sanitaria de la COVID-19.

En aquel momento, los agentes tenían dificultades para identificar a algunos infractores, ya que muchos no presentaban documentación. También se detectó un aumento de empadronamientos fraudulentos, situación que favorecía la llegada irregular de ciudadanos extranjeros.

Para hacer frente a esta situación, el Ayuntamiento impulsó una herramienta pionera en Aragón destinada a reforzar el control del padrón.

De forma paralela, se inició una operación conjunta con la Guardia Civil. Esta culminó con la detención de diez personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según las investigaciones, los detenidos cobraban dinero por empadronar de forma fraudulenta a extranjeros en sus viviendas, quienes posteriormente eran utilizados en actividades ilícitas.

El éxito de aquella intervención confirmó la gran utilidad del nuevo servicio.

Desde entonces, la Policía Local ha llevado a cabo más de 6.500 actuaciones vinculadas al control del padrón municipal, consolidando este mecanismo como una herramienta clave en materia de seguridad y convivencia.

En este periodo se han tramitado también 4.493 solicitudes de empadronamiento y realizado cerca de 600 visitas de comprobación.

Además, se han efectuado más de mil verificaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, que han permitido identificar a 72 personas con antecedentes o requerimientos policiales. También se han desestimado 88 solicitudes por no acreditar residencia efectiva.

Las actuaciones han derivado igualmente en 148 denuncias por infracciones a la Ley de Extranjería, así como en la apertura de tres expedientes de expulsión.

A ello se suman 65 bajas de oficio en el padrón tras comprobarse la no residencia de los inscritos.

Con todo ello, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros subraya que la convivencia sigue siendo un pilar fundamental del municipio, tal y como recoge el II Plan para la Ciudadanía y la Convivencia Intercultural.

Los últimos datos, analizados en las Juntas Locales de Seguridad, reflejan además indicadores más positivos que la media autonómica y nacional.

Así, el consistorio mantiene su compromiso de acoger a quienes deseen integrarse y trabajar en un entorno de convivencia pacífica, al tiempo que insiste en su firmeza frente a conductas que alteren el orden o estén vinculadas a actividades delictivas.